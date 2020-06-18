ABC

Emisoras

León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

    Audio

    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32

    -INFORME COVID-19 JUEVES 18 DE JUNIO- MARIBEL FERNÁNDEZ

    -DECLARACIÓN CUENCA MINERA FABERO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

    -LOS COMERCIANTES DE COLÓN PREFIEREN EL APARCAMIENTO DE LA JUNTA PARA DESARROLLAR SUS MERCADOS SEMANALES

    -EL AYUNTAMIENTO Y LA CÁMARA DE LEÓN LANZA EL PROGRAMA DE AYUDA AL CONSUMO CON DOS MILLONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD

    -DIA 20 DE JUNIO: DÍA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS. PROGRAMA CRUZ ROJA

    -INSTALACIÓN MAMPARAS EN TAXIS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS

    -PP EN PONFERRADA RECLAMA LA APERTURA DE LAS PISCINAS CLIMATIZADAS

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    Lo más compartido

    Lo último

    Lo más visto

    Lo más escuchado

    Lo último

    En directo 2

    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

    Reproducir
    Directo La Tarde

    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

    Escuchar
    Directo Deportes COPE

    Deportes COPE

    Con José Luis Corrochano

    Escuchar