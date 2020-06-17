Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -INFORME COVID-19 LEÓN MIÉRCOLES 17 DE JUNIO-MARIBEL FERNANDEZ

    -LEY DE EDUCACIÓN CELAÁ- DIÓCESIS DE ASTORGA RECLAMA EL MANTENIMIENTO DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN Y EN LA CAPITAL CONCENTRACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL

    -UPL NO PARTICIPA EN EL PACTO POR LA RECUPERACIÓN PROPUESTO EN CYL

    -EL COTO ESCOLAR OFRECE CAMPAMENTOS SIN PERNOCTACIÓN Y CON LA MITAD DE LAS PLAZAS

    -PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS DESFAVORECIDAS DE CRUZ ROJA

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    Con José Luis Corrochano

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