Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -FASE 3: INFORME COVID-10 LEÓN LUNES 15 DE JUNIO-MARIBEL FERNÁNDEZ

    -LOS AUTOBUSES URBANOS DE LEÓN VUELVEN A FUNCIONAR

    -FASE 3: FRONTERAS ENTRE COMUNIDADES Y ORGANIZACIÓN SISTEMA SANITARIO-ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

    -CARLOS HERRERA Y JOSE LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO-CAZAROLADAS

    -EL DISEÑADOR GRÁFICO LEONÉS SERGIO SANTOS HACE MERCHANDISING INSPIRADO EN FERNANDO SIMÓN

    -PRIMER AÑO GOBIERNNO OLEGARIO RAMÓN AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- JACOBO CASAS

    -OFERTA MASTER OFICIAL EN INDUSTRIA 4.0 DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

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    Con José Luis Corrochano

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