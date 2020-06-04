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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -CASO PEDRO MUÑOZ-JACOBO CASAS

    -INFORME COVID-19 LEÓN JUEVES 4 DE JUNIO- MARIBEL FERNÁNDEZ

    -INFORME CORONAVIRUS BIERZO

    -EL CEL ORGANIZA UNA CONCENTRACIÓN SILENCIOSA EN DEFENSA DEL EMPLEO

    -COMPRECENCIA MINISTRO AVALOS EN EL SENADO. ANTONIO SILVÁN LE PIDE QUE FRENE LA SANGRÍA FERROVIARIA Y QUE PONGA EN MARCHA UN PLAN DE REHABILITACIÓN URBANA

    -LA DIPUTACIÓN INCREMENTA EL PRESUPUESTO PARA LLEVAR INTERNET AL MEDIO RURAL

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    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

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