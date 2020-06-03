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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -RECUERDO CARLOS HERRERA AL NOTARIO JOSE LUIS CRESPO

    -INGRESO EN PRISIÓN DEL CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA PEDRO MUÑOZ-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -CRÓNICA COVID-19 LEÓN MIÉRCOLES 3 DE JUNIO-MARIBEL FERNÁNDEZ

    -CRÓNICA CORONAVIRUS BIERZO-JACOBO CASAS

    -EL CEL HACE UN LLAMAMIENTO PARA REALIZAR UNA CONCENTRACIÓN SILENCIOSA EN DEFENSA DEL EMPLEO

    -MANIFESTACIÓN TRABAJADORES CENTRAL TÉRMINA DE COMPOSTILLA

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    Con José Luis Corrochano

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