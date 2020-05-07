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    CAFÉ CON LOS COMUNICADORES

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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -LA CALLE OPINA: ESTAMOS PREPARADOS PARA PASAR A LA FASE 1?- LOCALIDADES DE LA PROVINCIA QUE PIDEN PASAR A LA FASE 1 DEL DESCONFINAMIENTO: RIAÑO

    -INFORME COVI-19 LEÓN JUEVES 7 DE MAYO-MARIBEL FERNÁNDEZ

    -INFORME CORONAVIRUAS BIERZO- JACOBO CASAS

    -CÁRCEL MANSILLA DE LAS MULAS

    -CUIDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL LEONESA CRITICA LA PEATONALIZACIÓN DE ORDOÑO II

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN BUSCA UNA REDEFINICIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD PARA MEJORAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y GANAR ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

    -AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS

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