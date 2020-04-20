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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN SUSPENDE LAS FIESTAS DE SAN JUNA Y SAN PEDRO

    -INFORME LUNES 20 DE ABRIL COVID-19 EN LEÓN- MARIBEL FERNÁNDEZ

    -INFORME CORONAVIRUS EN EL BIERZO- JACOBO CASAS

    -EL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN EMITE UN BANDO DONDE SE PROHÍBE ENFADARSE, LA TRISTEZA Y EL ABURRIMIENTO

    -EL CHEF DEL RESTAURANTE COCINANDOS HA SUPERADO EL CORONAVIRUS

    -EMILIO GANCEDO ES EL COORDINADOR DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES DEL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA

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    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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    Con José Luis Corrochano

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