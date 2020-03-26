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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -LOS SANITARIOS RECURREN A LAS BOLSAS DE BASURA POR FALTA DE EPIS. CARESTIA DE REACTIVOS

    -INFORME DEL DIA CON MARIBEL FERNÁNDEZ

    -INCIDENCIA COVID-19 EN EL BIERZO CON JACOBO CASAS

    -LOS VECINOS DE LA BAÑEZA ORGANIZAN UN CARNAVAL DESDE LOS BALCONES Y VENTANAS- CRÓNICA ANA VALENCIA

    -LA ASOCIACION BERCIANA DE AGRICULTORES OFRECE SU AYUDA PARA LLEVAR A CABO LABORES DE DESINFECCION. CRÓNICA JACOBO CASAS

    -ALOJAMIENTOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN ABIERTOS A TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OBRAS, SUMINISTROS Y TRANSPORTE. CRÓNICA MARIBEL FERNÁNDEZ

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