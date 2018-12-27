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León

95.3 FM - 1215 OM

LEÓN

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    95.3 FM y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA de COPE LEÓN 271218

    con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1 Actualizado14:33

    -CONCENTRACIÓN REMOLACHEROS FRENTE LA AZUCARERA DE LA BAÑEZA

    -DISTINTAS COMUNIDADES PIDEN A LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA MÁS TIEMPO PARA EL FIN DEL CARBÓN

    -LENTEJADA SOLIDARIA POPULAR A FAVOR ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD 31 DE DICIEMBRE

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN ENTREGA 12 DISTINTIVOS ACCESIBILIDAD A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS LEONESES

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