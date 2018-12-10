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León

LEÓN

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    95.3 FM y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA COPE LEÓN 101218

    CON MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1 Actualizado14:33

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

    -JORNADA "LEÓN, CAMINO DE UNA REINDUSTRIALIZACIÓN NECESARIA" : PILAR DEL OLMO, CONSEJERA ECONOMÍA Y HACIENDA.

    -HUELGA SERVICO LIMPIEZA EMPRESA ONET IBERICA EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE LEÓN.

    -DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE SAN MARCELO POR EL DERECHO A LA SALUD

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