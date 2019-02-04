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LEÓN

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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA de COPE LEÓN 040219

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    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

    -DESAPARICIÓN MENOR DE 14 AÑOS LEÓN

    -MISA EN MEMORIA DEL QUE FUE OBISPO DE LEÓN EN LOS AÑOS 80, FERNANDO SEBASTIAN

    -DATOS PARO ENERO 2019

    -CIUDADANOS: PROPUESTA UNESCO DECLARACIÓN DE LEÓN CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

    -EL CONSEJERO DE FOMENTO PRESENTA "CONECTA CASTILLA Y LEÓN" Y VISITA A CIÑERA

    -DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER: DOCTOR ATANASIO PANDIELLA

    -PREMIO GOYA ACTOR REVELACIÓN JESÚS VIDAL

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