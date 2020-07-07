Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA con CARLOS GARCÍA

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    -DESPIDOS INDITEX: 400 TRABAJADORES A LA CALLE

    -EDUARDO MORÁN, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, ANUNCIA UN PROYECTO EMPRESARIAL RELACIONADO CON LA MOVILIDAD, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS TERRENOS DE ENDESA

    -COMIENZA EL XXXIII MAGISTRAL DE AJEDREZ CUIDAD DE LEÓN

    -PLAGA AVISPILLA DEL CASTAÑO. TRATAMIENTO BIOLÓGICO

    -VALORACIÓN BONOS AL CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA CÁMARA DE COMERCIO

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