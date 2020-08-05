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    Escucha HERRERA y MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -BROTE DE COVID-19 EN UNA FAMILIA DE 4 MIEMBROS EN ASTORGA-CRÓNICA DE ANA VALENCIA

    -MEMORIA DE CÁRITAS 2019 DIÓCESIS DE ASTORGA

    -140 LABORATORIOS DE TODO EL MUNDO TRABAJAN EN VARIAS VACUNAS CONTRA EL CORONAVIRUS QUE ESTARÁN DISPONIBLES A FINALES DE 2020

    -REAPERTURA BAR EN TOLIBIA DE ARRIBA

    -SE HAN DISTRIBUIDO A 11.000 BONOS AL CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA CÁMARA DE COMERCIO DURANTE EL MES DE JUNIO

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    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

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