Continúa abierto el plazo de matrícula para el segundo cuatrimestre en el Centro de Idiomas de la ULE

Santos Rodríguez, profesor del Centro de idiomas de la Universidad de León, participa hoy jueves en el programa local de Cope León para darnos algunos consejos para aprender idiomas.

Para Santos lo primordial es que tengamos claro por qué lo hacemos; la motivación es clave. Es fundamental conversar, hablar con gente que hable el idioma que estamos aprendiendo. Señalar que "conversar" también es escuchar, entender, planear la respuesta y expresarla.

Las nuevas tecnologías son las grandes aliadas para este aprendizaje. Podemos por ejemplo cambiar el idioma de nuestros dispositivos móviles, instalarnos apps como diccionarios, aplicaciones de pronunciación, consultar noticias en otro idioma, oír música, ver pelis en VO, leer… ¡Qué interesante!

Recuerda que continúa abierto el plazo de matrícula para el segundo cuatrimestre del presente curso académico 2020-21 (de febrero a junio de 2021) en el Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE). Puedes cursar cualquiera de los idiomas extranjeros que se imparten en el marco de una amplia y variada oferta que se pone a disposición de toda la sociedad leonesa, y que se completa además con los cursos intensivos y los de preparación para los exámenes TOEIC, OXFORD, TOELF, CAMBRIDGE FIRST, y acreditaciones IELTS, ACLES, CAPLE Y DELE.

En total son diez los idiomas, (árabe, alemán, chino, francés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y español como lengua extranjera), que se ponen a disposición de cualquier persona (forme o no parte de la comunidad universitaria), que quiera iniciar, mejorar o perfeccionar sus conocimientos en alguno de ellos. Las clases de estos cursos cuatrimestrales contemplan tres horas por semana (48 horas lectivas en total).

El plazo de matrícula está abierto, aunque es importante destacar que el aforo de asistencia es limitado por la situación COVID-19. No obstante el centro ha realizado todos los protocolos de actuación necesarios para impartir la docencia presencial con todas las garantías de seguridad y de acuerdo al procedimiento exigido por las autoridades sanitarias. Esto conlleva aforo limitado en clases, salidas y entradas escalonadas, distanciamiento de seguridad en aula, medidas de limpieza, etc… y que están disponibles en la web del centro para su consulta en el siguiente enlace. La oferta de horarios y niveles es amplia y puede consultarse a través de la web del Centro de Idiomas o en el teléfono 987 29 19 62

ACREDITACIONES OFICIALES DE INGLÉS

Para aquellas personas interesadas en presentarse a alguno de los más conocidos exámenes de certificación de idioma inglés, el Centro de Idiomas ha dispuesto unos cursos que tienen una duración de entre 10 y 40 horas, y están centrados en la mecánica, familiarización y resultados específicos para las pruebas TOEIC (Test of English for International Communication), OXFORD (Oxford Test of English), CAMBRIDGE FIRST y las acreditaciones IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ACLES, DELE (español) y CAPLE (Portugués).

