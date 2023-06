Con el equipo de analistas de Renta 4 conoce los mejores fondos de inversión

La tecnología sube con fuerza en los mercados financieros como explica en Cope León José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco.

La tecnología tuvo una fuerte caída el año pasado, más de un 25%. En este caso, según Álvarez, tenemos que explicar qué tipo de inversor queremos ser, no solo por nuestra preparación psicológica sino también por el tiempo que dispongamos para seguir los mercados.

Sin entrar en la operativa a muy corto plazo, es decir, los que operan varias veces al mes, hay un grupo de inversores que según su experiencia y análisis del mercado piensan que el mercado está alto y venden o bajo y compran. Para ello necesitan tener tiempo para seguir las noticias financieras, hacer sus análisis y que el mercado les dé la razón, cosa que no ocurre ni siquiera con los profesionales.

La recomendación de Jose Andrés es siempre dejarse asesorar y poner el dinero en manos de profesionales a través de fondos de inversión con un histórico muy bueno. A Álvarez le hace gracia ver cómo muchos clientes dicen que no invierten en fondos de inversión porque no les gustan o han tenido una mala experiencia. Desde su punto de vista están equivocados y está seguro que tienen menos ganancias, que si hubieran invertido en un fondo bien gestionado.

Para saber qué fondos están bien gestionados, hay muchas páginas de internet que se dedican a ello, la más conocida es morningstar. Pero además, en Renta 4 tienen un equipo de analistas de fondos de 10 personas que continuamente seleccionan los mejores fondos de cada categoría de los más de 5.000 que se comercializan en España.

Los analistas hacen un análisis no solo del histórico del fondo, si no también la cartera que tiene ese fondo, las estrategias que emplea si es más de valor, de crecimiento, etc. Además se entrevistan con los gestores para ver cómo piensan, cuál es su previsión de mercado, de las compañías que tienen en cartera. Algo que al pequeño inversor llevaría mucho tiempo.

Jose Andrés apunta que la gestión pasiva es aquella en la que el gestor no tiene que hacer nada solo replicar un índice de referencia de ahí su nombre. En cuanto al mejor comportamiento que la media, Álvarez pone como ejemplo que el pasado el jueves el fabricante de chips Nvidia subió un 24% por unas previsiones muy buenas por la inteligencia artificial. Esto contagió al resto de compañías como Microsoft, Google, Facebook, etc. Los gestores de fondos de Renta 4 opinan que lo que estamos viendo aquí con respecto a la Inteligencia Artificial es solo el comienzo. La IA generativa y la computación acelerada están colocando a Nvidia en una posición única para beneficiarse de una demanda que se prevé excepcional, pero lo que hay que entender es que hay muchas otras acciones y negocios que también disfrutarán de la mega-tendencia.

Todos los fondos de Renta 4 tienen un alto porcentaje de su cartera en este tipo de compañías. Renta 4 EEUU acciones, Europa acciones, megatendencias tecnología, y acciones globales.

Renta 4 Banco está en León en Ordoño II 35. Teléfono 987219620