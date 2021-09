Banca y materias primas, los sectores más perjudicados en la Bolsa esta semana

Como cada martes analizamos los mercados financieros en Cope León con Renta 4 Banco. En esta ocasión nos acompaña Jose Andrés Álvarez, asesor de inversiones.

A juicio de Jose Andrés, la corrección de los mercados se debe a varios factores que venimos arrastrando de semanas atrás como son la preocupación por la ralentización económica mundial, el temor a que la inflación alta dure más tiempo del previsto, la posibilidad de nuevas variantes del virus chino, la regulación más estricta de la dictadura china y como remate la quiebra más grande de la historia la inmobiliaria china Evergrande.

Esta compañía tiene actualmente más 300.000 millones de dólares de deuda. Para que nos hagamos una idea es el 2% del PIB de China o el 26% del PIB español. Pues bien, los directivos han declarado que no podrán hacer frente al pago esta semana de 81 millones de dólares.

Los mercados son muy sensibles a estas noticias. Una compañía por sí sola por muy grande que sea no sería problema si no fuera porque puede arrastrar al resto del sector que supone el 29% del PIB de China y una deuda de 4 billones con B de euros.

Las caídas más importantes fueron para bancos porque un impago de deuda tan elevado puede afectar a todo el sector y el de materias primas, ya que una crisis del sector inmobiliario chino supondría un menor consumo de acero, aluminio, cobre, níquel y zinc.

Son varios los escenarios que se plantean. El más catastrófico es el que se vio ayer por la mañana en los mercados quiebra y dificultades para los sectores más castigados, banca y materias primas. Por la tarde se calmó un poco pues está la posibilidad de que el gobierno chino, para evitar un colapso del sector, reflote la compañía aunque eso sí, los accionistas van a perder casi todo y los acreedores sufrirán también fuertes descuentos en sus bonos.

A veces se nos olvida que la economía y los negocios están compuestos por personas no solo de números y contabilidad. La psicología humana tiene un papel importante. Cuando ocurren estas noticias la gente normal en la calle no se explica por qué una compañía puede llegar a estos límites. Cuando un sector está en fuerte crecimiento como son el inmobiliario chino de este caso o las tecnológicas a nivel mundial necesitan endeudarse para mantener ese crecimiento. La ambición por ganar más es innato al ser humano, no tiene límites.

Los directores financieros de las empresas tienen que calcular el nivel adecuado de deuda, pero para eso, si fuera solo una fórmula de matemáticas financieras, sería muy fácil ser director financiero y no estaría tan bien pagado. Hay que tener también en cuenta una variable que no se conoce con exactitud como es el crecimiento futuro.

Si el director financiero peca de optimista, como Evergrande, se endeuda en exceso pensando que va a crecer más de lo que luego pasa realmente. Por otro lado si eres demasiado conservador en un sector de fuerte crecimiento, corres el riesgo de perder cuota de mercado y quedarte muy pequeño con el riesgo de ser comprado por otro más grande.

Por otro lado, otro temor de los que decíamos al principio tiene que ver con la aparición de nuevas variantes del virus, lo que choca frontalmente con la noticia de que Estados Unidos abre los vuelos. La consecuencia inmediata es la fuerte subida de las aerolíneas, hoteleras, y todo lo relacionado con el sector ocio y turismo.

Ante este panorama los inversores deberían poner su punto de mira en los valores turísticos. Por ejemplo, IAG por la zona 1,70-1,75€ está a buen precio. La semana pasada estuvo varios días cotizando incluso por debajo, pero hoy ya está a más de 2€. Los analistas de Renta 4 Banco esta semana han recomendado reducir puntualmente en el sector tecnológico para volver a incrementar cuando haya caído porque a largo plazo es una inversión muy interesante.

Las oficinas de Renta 4 Banco en Ordoño II 35.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También puedes consultar la web renta4.com