Antonio Martínez Llamas presenta el sábado 6 de febrero "Peleagonzalo. La batalla de Toro. 1 de marzo de 1476"

El médico y escritor leonés Antonio Martínez Llamas presenta el próximo sábado 6 de febrero en la Libreria Universitaria su último libro ‘Peleagonzalo. La batalla de Toro. 1 de marzo de 1476’, un ensayo novelado que tiene como episodio central la batalla nocturna de Toro que decidió el destino de las Españas y puso fin a la guerra de sucesión que durante más de diez años se libraba entre los partidarios de la legitimidad de Isabel, la futura reina Católica, y aquellos que defendían los derechos sucesorios de Juana la Beltraneja, hija incierta de Enrique IV el Impotente.

En ‘Peleagonzalo’, hay mucho trabajo de investigación previo. Para abordar este momento crucial en la historia de España, a pesar de que los grandes tratados lo despachan con una línea, Martínez Llamas ha visitado lugares, leído decenas de libros y revisado muchísimos documentos.

Antonio reflexiona sobre qué hubiera pasado si esta batalla se hubiese perdido. Seguramente Isabel y Fernando hubieran tenido que huir a Aragón y España hubIera desaparecido en favor de Portugal.

En escritor apunta que todos los personajes son reales. No hay ningún personaje inventado en la novela Y todos los datos están contrastados. Está contada en primera persona por Fernando en su lecho de muerte y recuerda lo que fue su vida centrada en su mayor parte en todos estos conflictos que van a derivar en la batalla de Peleagonzalo. Todos los datos son ciertos. Al final de la novela hay un ‘dramatis personae’ para ver quiénes eran los personajes y un glosario final porque hay ciertas palabras que conviene que el lector conozca.

Martínez Llamas dice sentirse muy satisfecho de haber logrado incluir por primera vez, porque apenas existe documentación al respecto, la única visita de la reina Isabel a León. Vino al final de 1475 para hacer que Alonso de Oblanca rindiera la plaza de León, que estaba a favor de Alfonso V el Africano, tres meses antes de la batalla. Cabalgó desde Valladolid once horas horas con dos postas, durmió en el Palacio de los Guzmanes, entonces en obras, y se volvió al día siguiente, consiguiendo que Alonso de Oblanca rindiera la ciudad. Ella no quería destruir León, cuyo asedio hubiera llevado meses, quería conservarla al igual que la ‘Pulchra Leonina’. Me parece un hecho sumamente interesante.

Respecto a los ejércitos combatientes el autor revela que existía un equilibrio en cuanto a número de hombres. El ejército de Alfonso V de Portugal cruzó la frontera con 25.000 hombres. Era un ejército profesionalizado, con impedimenta, mujeres, prostitutas, cocineros... Sin embargo, Isabel y Fernando eran dos reyes con muy poca base económica. Apenas aportaron cada uno 2.500 hombres. Todo lo demás fue conseguir que el Cardenal Mendoza, el Conde de Benavente, Alonso Enriquez de Quiñones, el Duque de Alba aportaran ejército. Y todos juntos reunieron también unos 25.000 hombres, pero muy anárquicos. El ejército de Isabel y Fernando eran gente reclutada en las aldeas que iban con la promesa de cobrar unos cuantos maraberíes. Y allí estuvieron meses.

La novela está disponible en librerías y a través de internet, y este sábado de 12 a 13:30 h. Antonio Martínez Llamas firmará ejemplares a todos aquellos que se acerquen a la Librería Universitaria, en Gran Vía de San Marcos 3 en la capital leonesa.