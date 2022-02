Wordle, el juego de moda en todo el mundo, llega a El Rosal

El centro comercial El Rosal, propiedad de Lar España Real Estate Socimi y gestionado por Grupo Lar a través de Gentalia, ha querido ser pionero sumándose a la pasión que desata cada día este exitoso juego de palabras y ha ubicado en la Planta Calle un Wordle gigante con el que repartirá cientos de descuentos en ocio y restauración entre todos aquellos participantes que acierten la palabra oculta.

Los socios del Club de los Disfrutones de El Rosal están de suerte ya que una vez más pueden concursar en una promoción que llega cargada de premios y en la que, solo por participar, entrarán directamente en el sorteo de uno de los premios más cotizados del momento: dos consolas Play Station 5.

Para jugar solo es necesario acudir al stand promocional ubicado en El Rosal con un tique o suma tiques de compra de 20€ de cualquier establecimiento del centro comercial de fechas comprendidas entre el 25 de febrero y el 12 de marzo, ambos incluidos.

Ser socio del Club de los Disfrutones El Rosal es gratuito. Hay que darse de alta a través de la web de El Rosal o descargando la app del Club. El alta en el Club supone poder disfrutar de ofertas y descuentos en muchas tiendas de El Rosal, además de muchas más ventajas y sorteos que el centro comercial pone en marcha de forma habitual. Por ejemplo, desde hoy mismo es posible jugar de forma ilimitada al Wordle de El Rosal a través de la App. Un motivo más para descargarse la APP del Club.

MECÁNICA WORDLE

La mecánica del juego es sencilla. Los participantes dispondrán de un máximo de 3 minutos para adivinar una palabra de cinco letras en un total de seis intentos. Las letras se irán mostrando en diferentes colores para identificar si pertenecen a la palabra buscada y si están en la ubicación correcta.

En el Wordle de El Rosal, como no podía ser de otra forma, las letras que figuren en la posición correcta se mostrarán en rosa. El resto de letras aparecerán como en el Wordle original: las letras que formen parte de la palabra oculta, pero no estén en la posición adecuada aparecerán en amarillo y las letras que no ocupen ninguna posición, en gris.

Una vez más, El Rosal se posiciona como punto de encuentro seguro donde, además de una amplia oferta comercial, los clientes pueden disfrutar a lo largo del año de experiencias de ocio únicas como exposiciones, cursos de cocina, conciertos, o este Wordle gigante cargado de premios.