USE Bierzo solicita una “reforma completa” de los presupuestos de Ponferrada para afrontar la crisis sanitaria

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, ha propuesto al Ayuntamiento de Ponferrada la reforma completa de los Presupuestos 2020 como primera medida de reacción a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria y, por otra parte, ha trasladado al Consejo Comarcal la imperiosa necesidad de defender los Fondos de Transición Justa del peligro de verse absorbidos por las consecuencias de esta crisis y perder su carácter de adicionalidad. De este modo, Folgueral recuerda que “El Bierzo, como ya indicamos en enero de este año, se encontraba en una situación de emergencia económica e infraestructural. Así se lo hicimos saber al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada poniéndonos a disposición para tomar las medidas precisas para atajar esa emergencia. Pero ahora, con la ausencia de un tejido industrial fuerte, con un índice de paro elevado y los jóvenes desarrollando su actividad fuera ante la incapacidad de nuestro territorio de retenerles, esto se va a agravar por las consecuencias de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19”.

Ante estas circunstancias “a la propuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada para intentar trabajar conjuntamente en un plan de toma de decisiones para la reconstrucción económica y social del municipio, decimos desde el primer momento nos tiene a su disposición si la búsqueda de diálogo y consenso es real. Creemos vital tomar decisiones desde el minuto 0, ya que el diagnóstico está claro. No creemos que sea necesario un observatorio para saber que el tejido industrial está muy debilitado, que el índice de paro es muy alto y que no podemos retener a los jóvenes. Todo esto agravado por una crisis sanitaria que exige que inmediatamente se habilite un paquete de medidas. Sin ir más lejos, el Presupuesto 2020 ha nacido como papel mojado y creemos que es absolutamente prioritario, tal y como le he trasladado al alcalde Olegario Ramón, reestructurarlo por completo. Hay que hacerlo de nuevo porque es imposible que cumpla los objetivos planteados en un principio al ser la situación social muy diferente. El tsunami económico va a ser terrible en todo el país y debemos estar preparados. Estamos a tiempo sólo si no perdemos el tiempo”.

Asimismo, el también portavoz de USE Bierzo en el Consejo Comarcal del Bierzo ha trasladado al presidente Gerardo Álvarez Courel en su calidad de representante de la institución en la Mesa por León la preocupación de nuestra formación por cómo pueda afectar la situación económica derivada de la crisis sanitaria al reparto de los Fondos de Reestructuración Minera y de Transición Justa.

Folgueral ha instado tanto al Ayuntamiento como al Consejo Comarcal a alzar la voz “poniendo todos los medios precisos, siendo todo lo reivindicativos que tengamos que ser, para que esos fondos no se deriven a otros sectores que se puedan considerar afectados por la crisis sanitaria. Como miembros de la Mesa por el Futuro del Bierzo se lo hemos trasladado al presidente del Consejo, para que a su vez lo lleve a la Mesa por León, ya que debemos exigir que los fondos adicionales lleguen euro a euro, sin menoscabo de las cantidades ordinarias que nos corresponden como a cualquier parte del país”.