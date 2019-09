USE Bierzo solicita al Ministerio de Interior una delegación de la DGT para Ponferrada

USE Bierzo ha registrado en el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo sendas mociones para instar al Ministerio de Interior a la apertura en Ponferrada de una Delegación de la Dirección General de Tráfico. En una acción de nuevo consensuada con FELE Bierzo y la Asociación Provincial de Autoescuelas, la moción que se pretende sea aprobada en los próximos plenos de ambas instituciones reitera la reivindicación lanzada en 2015 a través de una iniciativa similar de USE Bierzo o de una Proposición No de Ley del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, aprobadas todas ellas por unanimidad y desoídas hasta el momento por parte del Gobierno de España.

En palabras del portavoz Samuel Folgueral, “la DGT ingresa más de 6 millones de euros al año en El Bierzo y Laciana por tramitaciones, sanciones y diversos actos administrativos. Entendemos que el territorio necesita servicios para consolidar cualquier desarrollo económico, y la ciudadanía también necesita que se le faciliten las gestiones. Ambas comarcas suman más de 110.000 vehículos y alrededor de 2.000 personas que cada año tratan de obtener el carnet de conducir. Hay un tejido suficientemente potente como para disponer en el municipio de Ponferrada de una Delegación de la DGT, que cuenta con sedes en ámbitos con menor población que van desde Sabadell hasta Talavera de La Reina, por no mencionar a las capitales de provincia que cuentan con ella teniendo menos población que Ponferrada”.