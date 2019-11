USE Bierzo insta a reabrir las cafeterías de los Campos Ramón Martìnez y del Centro de Día de Flores del Sil

El Grupo Municipal USE Bierzo ha instado al Ayuntamiento de Ponferrada a la agilización de las gestiones que correspondan para la reapertura o creación de diversos servicios públicos de la ciudad que no se están prestando en este momento. Uno de ellos es el servicio de cafetería de los Campos Ramón Martínez, que lleva meses sin prestarse con el consiguiente perjuicio para, especialmente, padres y madres de deportistas que desarrollan su actividad en esa instalación los fines de semana.

Asimismo, Samuel Folgueral ha recordado en Comisión Informativa que el servicio de Comedor y Cafetería del Centro de Día de Flores del Sil lleva muchos meses sin prestarse o haciéndose de forma precaria, con lo que ha instado a agilizar los trámites para su reapertura inmediata por afectar, especialmente en el caso del Comedor, a familias con necesidades especiales.

Por otra parte, Folgueral ha incluido también en su intervención la propuesta para que el Ayuntamiento inste a la Junta de Castilla y León a recuperar la inversión perdida de 2,5 millones de euros que el gobierno autonómico dejó de hacer en el Colegio de Flores del Sil una vez desafectado de su uso educativo.

El portavoz de USE Bierzo estima que “el consistorio no debe dejar perder esa cantidad y ha de seguir instando a la Junta a que no cometa esa desinversión. Esos dos millones y medio pueden revertir en el uso social que se quiere dar al edificio e incluso, tal y como hemos propuesto en la Comisión Informativa de Bienestar Social, que las antiguas viviendas de los maestros puedan rehabilitarse para formar un parque de vivienda social. Con lo que la Consejería de Educación tiene pendiente de invertir en este edificio, bien se podría acometer esa rehabilitación y otras reformas de calado previstas en el inmueble”.