Use Bierzo considera “decepcionante” los primeros seis meses del nuevo equipo de Gobierno de Ponferrada

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, hizo este lunes un balance del medio año de gestión del nuevo equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada, que consideró “decepcionante” por la falta de “dos cuestiones de carácter prioritario que iban a ocurrir como eran el talante y la gestión”, mientras que “se ha aplicado la máxima de al amigo todo, al que no es amigo nada y al indiferente la legislación vigente”.

De esta manera, Folgueral lamentó que “se le ha dado todo a los grupos que están en el equipo de gobierno”, mientras que al resto “no han podido ni tener personal de confianza ni hacer su trabajo de oposición en condiciones dignas”, una situación que según recordó está recurrida en un contencioso “por vulneración de los derechos fundamentales de la persona”.

De igual modo, trasladó la “decepción en la gestión” por “la máxima de la patada para arriba, del ya veremos si gestionamos todo aquello que dijimos”, mientras que “las grandes necesidades de resolución del municipio están sin resolver”, como “el tema de los residuos sólidos, la limpieza viaria y los parques y jardines y la cuestión referida al transporte urbano”.

En cuanto a la inversión en infraestructuras y mantenimiento de la ciudad, Folgueral consideró que “más allá de las que se dejaron como acuerdo de la oposición en 2018”, como la glorieta de Fuentesnuevas, “una infraestructura que si no se modifica va a generar graves perjuicios en caso de accidentes a la ciudadanía, ya que en un sentido no hay glorieta y en el otro hay un desvío importante”.

Unas obras que “están en ejecución con retrasos importantes” con “excusas al anterior equipo de Gobierno para no afrontar la vialidad de manera coherente, organizada y racional”.

De igual manera, Samuel Folgueral trasladó el voto en contra de USE Bierzo al ‘tasazo’ propuesto por la Comisión de Hacienda que conlleva “la subida del agua y el alcantarillado y la implementación de una tasa de residuos sólidos introducida en el IBI hasta ahora”, por lo que “si aparece la tasa de basuras hay que bajar el IBI o si no, no se puede implementar la tasa”.