UPL presenta su candidatura a las Cortes de Castilla y León en el Bierzo

El candidato a las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, acompañado por el número 3, José Ramón García, y otros miembros de la lista, ha presentado este jueves la candidatura de UPL en el Bierzo. “Queremos dar la relevancia que merece la importante representación de bercianos en nuestra lista que va a concurrir el próximo 13 de febrero”, ha remarcado Santos.

Además, presentó el cabeza de lista al número 3 de la lista, José Ramón García que según ha apuntado “va a ser la voz berciana en las Cortes de Castilla y León fuera de lo que son los grandes partidos”.

Quiso recordar Santos el papel que ha tenido UPL en los últimos 6 años y sobre todo en la pasada legislatura en la que “la incidencia en las políticas que se planteaban en las Cortes, ha sido importante y útil para la comarca del Bierzo que gracias a iniciativas de UPL ha recibido inversiones en el castillo del Cornatel que recuperó Pedreiras en las Médulas, o la ayuda en el proyecto de Hub en el Bierzo y con inversiones importantes sobre todo en el ayuntamiento de Torre del Bierzo”. “Ejemplos todos ellos que indican la línea de actuación en el próximo mandato, un momento que calificó Santos de muy importante porque UPL va a tener un peso específico en la construcción política de los próximos 4 años en las Cortes. Vamos a tener un papel muy importante y será clave contar con una persona como José Ramón que va a llevar los problemas del Bierzo más a pie de calle, será el representante del Bierzo”.

Considera el candidato que “es necesario que se pongan sobre la mesa los problemas del Bierzo” y señaló la reunión que han mantenido con la Fele en Ponferrada, durante la que se han tratado los problemas de diferentes sectores de la organización empresarial y la comarca berciana.

Pelearemos, anunció Santos, “porque se acabe con el aislamiento del Bierzo, porque el turismo tenga una importancia vital y por qué se comiencen a dar los pasos para la reindustrialización y la generación de empleo alternativo después de tantos años de sufrir la reestructuración minera en esta comarca y en toda la provincia de León, y por frenar el éxodo de población e intentaremos que muchos de esos problemas sean solucionados a través del cambio de políticas que es lo que pretendemos”.

Por su parte el número 3 de la lista y portavoz de la Gestora de UPL-Bierzo, José Ramón García, incidió “en la exigencia de esas promesas que se han hecho legislatura tras legislatura y año tras año y que han quedado vacías y lo que necesitamos los bercianos son hechos y realidades a corto plazo, por lo que desde UPL haremos todo lo posible por que se hagan realidad las infraestructuras, las necesidades que la comarca lleva pidiendo años y esperemos que con la representación que consigamos en las Cortes podamos hacer fuerza para lograrlo”.

“Se nos han arrebatado muchas cosas. Ponferrada era una ciudad donde había vida, comercio y un futuro que ahora estamos perdiendo y cada vez vamos a menos y no podemos permitírnoslo, tanto el Gobierno central como la Junta nos están castigando y es necesario revertir estas políticas”, apuntó.

Además, remarcó que “a el Bierzo se le quiere y se le respeta con inversiones y con presupuestos acordes a las necesidades que tiene esta comarca, no con palabras huecas y promesas que nunca se cumplen. Queremos realidades y creo que la sociedad berciana, lacianiega y cabreiresa están ya muy cansados de promesas huecas. Es hora de que se realice todo lo prometido. Por eso es necesario que esta legislatura sea la de las realidades”.

García llamó la atención de los bercianos con este mensaje. “Todos aquellos que crean que esta autonomía impuesta ha respondido durante estos 37 años a las expectativas, si creen que económicamente están donde quieren estar, si creen que las políticas que se han hecho en estos años no han sido centralizadoras, si no ha habido desequilibrio territorial a la hora de desarrollar la comunidad autónoma, que sigan votando a los mismos. Si creen que no nos ha ido bien, y que una provincia como la leonesa, con una comarca como la del Bierzo como locomotora de la propia provincia que ejercía como la provincia más importante desde el punto de vista energético y económicamente también, y la más poblada, si creen que en esos 37 años no ha ido bien es el momento de cambiar las cosas”, finalizó.