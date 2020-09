UPL-Bierzo recuerda que “en el Bierzo toda lengua hablada que no es castellano, no solo es gallego, es leonés”

UPL-Bierzo ha presentado una alegación al nuevo Reglamento Orgánico del Consejo Comarcal “para cumplir con la legalidad en la defensa e inclusión del leonés” en nuestra comarca, según han apuntado en un comunicado de prensa. “Les recordamos que, en los ayuntamientos de la comarca, representados por el Consejo Comarcal, toda lengua utilizada que no es castellano, no solo es gallego, es leonés, de hecho, el gallego sólo es oficial en Galicia, no en Castilla y León. El gallego y el leonés en Castilla y León tienen idéntico estatus legal de lenguas protegidas, reconocido en el Estatuto de Autonomía".

Los leonesistas instan a que “en la próxima modificación prevista del Reglamento Orgánico del Consejo Comarcal del Bierzo, se reconozcan las tres lenguas que se hablan en el territorio que conforma la comarca como propias, por el uso que le da la sociedad berciana, cabreiresa y palaciega, tanto al castellano, gallego como leonés, con el deber, que implican las leyes antes mencionadas, por parte del Consejo Comarcal de proteger a las mismas, especialmente a las minoritarias y tradicionales, como en este caso son el leonés y gallego en sus zonas”.

Además, apuntan que “el Consejo Comarcal del Bierzo debe velar por el uso y puesta en valor del leonés y del gallego en sus zonas tradicionales de uso y junto con el castellano debería hacer uso de ellas en las comunicaciones y publicaciones administrativas del propio Consejo Comarcal, respetando así, todas las zonas lingüísticas del territorio que conforman la comarca, dando la opción y no imponiendo las lenguas a utilizar”.