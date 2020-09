Tudanca mantuvo este fin de semana un encuentro en Toral de los Vados con alcaldes y alcaldesas del Bierzo

El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, acusó este fin de semana al PP de “estar arrasándolo todo” y se preguntó para qué sirve el Gobierno de Mañueco si es incapaz de dar a los ayuntamientos los fondos económicos que necesitan para el desarrollo social y económico y si el PP no es capaz de proteger nuestra sanidad.

Tudanca, que mantuvo hoy un encuentro en Toral de los Vados con alcaldes y alcaldesas de la comarca del Bierzo, que contó con la presencia del presidente de la Diputación de León, Eduardo Moran, el secretario general del PSOE de León, Alfonso Cendón, y procuradores socialistas de la provincia leonesa puso en valor, frente a la incapacidad de la Junta, el trabajo que está llevando a cabo el PSOECyL.

“No será porque los socialistas no estamos haciendo propuestas y poniendo todo de nuestra parte para ayudarles, pero se tienen que dejar ayudar y dejar de ser rehenes de Pablo Casado”, señaló tras recordar que el PSOE ha defendido en las Cortes numerosas iniciativas para defender la sanidad pública, para que se recupere la atención presencial en los consultorios médicos en el medio rural.

“No se puede prestar atención sanitaria y menos en el medio rural de forma telefónica. Eso no es sanidad. No se puede consentir que haya pueblos en toda la Comunidad que lleven desde marzo sin ver un médico y no puede ser que el PP haya rechazado la unidad de radioterapia del Bierzo, la puesta en marcha de un nuevo centro de salud en Ponferrada y que sigan sin resolver el gravísimo drama de las listas de espera en el Bierzo”, reflejó.

En esta línea aseguró que “el PSOECyl va a seguir pelando para que las cosas cambien en Castilla y León y defendiendo que los servicios públicos sean de calidad y los ciudadanos tienen en los alcaldes y alcaldesas socialistas un ejército que defiende sus intereses en todas las instituciones”.

Asimismo, el líder de los socialistas de Castilla y León calificó de “incompresible que en el reparto de remanentes a los ayuntamientos, el PP haya antepuesto un pírrica victoria de Pablo Casado a defender los intereses de los ayuntamientos, que hoy podían disponer de cientos de millones de euros para políticas de protección social, desarrollo económico creación de empleo y políticas de protección a empresas y trabajadores en un momento de enormes dificultades.”

“Como siempre han preferido elegir las consignas del partido que defender lo nuestro, lo de todos. Y lo hacen solo porque están aterrorizados ante una nueva trama de corrupción que se acumula sobre muchas otras anteriores”, añadió para insistir en que “se trata de ayudar a la gente, no hemos vencido aún el virus y sus consecuencias sociales y económicas, insistió para instar al PP a ser responsable en la oportunidad de corregir esta situación con los Presupuestos Generales del Estado.

Además, el alcalde de Camponaraya y presidente de la Diputación de León, Eduardo Moran, denunció que durante la pandemia los ayuntamientos han tenido que pelear con el trabajo más duro sin recursos de la Junta. “Los únicos recursos extraordinarios han llegado del Gobierno de España a través de la Junta, que se ha quedado con el 45 % de los recursos extraordinarios”, señaló.

Moran animó a los alcaldes y alcaldesas a seguir peleando frente a la irresponsabilidad y deslealtad del PP con el Gobierno de España y sobre todo con las personas. “Desgraciadamente han impedido a los ayuntamientos disponer de 5 mil millones de fondos extraordinarios distribuidos en 2 años para garantizar a los ciudadanos servicios públicos y mejorar la situación económica”, concluyó.