Trabajadores de la central de Compostilla piden en León alternativas a su cierre y rechazan la propuesta de En

Gritos contra la compañía energética, bocinas, silbatos y petardos acompañaron la movilización llevada a cabo en la capital leonesa por trabajadores de la central térmica de Compostilla, situada en el municipio berciano de Cubillos del Sil, para protestar contra Endesa por su planteamiento de negociación en el convenio colectivo y para reclamar proyectos alternativos al cierre de la planta, previsto para mediados del próximo año.

El presidente del comité de empresa, Juan Sobredo, comentó que existe un bloqueo en la negociación. “Con 1.200 millones de beneficio no puede hacer planteamientos como los que hace; que no solamente pretende no dar, sino recortar beneficios con los que llevamos décadas. Creemos que nuestro Gobierno debería haber hechos sus deberes y derogar la reforma laboral que tanto daño nos hace a los trabajadores y hoy en día no tendríamos esta situación”, argumentó.

El comité reprocha a la compañía energética que lejos de atender sus demandas, haya rebajado su propuesta inicial, algo que -asegura- “no vamos a permitir” y contra lo que se han convocado diversos encierros en toda España, como el que protagonizan ellos mismos en el recinto de la central de Compostilla.

“Se ha presentado aquí un proyecto que no contempla ni inversiones ni proyectos que vaya a acometer la propia Endesa y creemos que es su responsabilidad. Hemos planteado proyectos viables y no se han dignado ni a mirarlos y pretende pasar su responsabilidad a los demás, a ver si alguien se hace cargo”, señaló antes de tildar el llamado plan Futur-e como de “pantomima”.

Después de 70 años “llevando beneficio de la comarca”, dijo, la responsabilidad social obligaría a la empresa a dar alternativas “porque las hay y son viables”, pero lo que hace es intentar que otras compañías se comprometan a desarrollar proyectos en el espacio que ahora ocupa la central. “Para eso ya hay varios polígonos industriales vacíos”, reflexionó.

Por su parte, el director general de Endesa en el Noroeste, Miguel Temboury, manifestó que consideran que la protesta “no está justificada”. Endesa, recordó, ha presentado la solicitud de cierre para las instalaciones bercianas, que no pueden ser aprovechadas como las de Teruel para para acometer un proyecto vinculado a las energías renovables.

“No se trata de hacer un proyecto a pérdida sino que hay una actividad que genere empleo y sea sostenible. La central todavía no está cerrada; el Ministerio todavía no lo ha autorizado y tenemos en estos momentos 125 trabajadores propios y 70 de contratas. Más no se puede correr... el cierre, preparar los trabajos de desmantelamiento y en paralelo la búsqueda de alternativas” detalló.