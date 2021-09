El PP de Torre reclama ampliar el suelo urbanizable del municipio y actualizar sus normas urbanísticas

El portavoz del Partido Popular en Torre del Bierzo, José Luis de la Torre, ha insistido a través de una nota de prensa en la “ya imperiosa necesidad” de que el Ayuntamiento cree la partida necesaria para el inicio de la elaboración de unas nuevas normas urbanísticas para conseguir, lo antes posible, una ampliación del suelo urbanizable y resolver los enormes problemas que supone para muchos propietarios del municipio la actual calificación de sus terrenos.

En este sentido, desde el PP destacan la gran cantidad de problemas urbanísticos existentes actualmente derivados de unas normas desfasadas y unos planos totalmente obsoletos, frecuentemente difíciles de interpretar incluso por él técnico municipal, por lo que “seguir prolongando en el tiempo la actual situación lo único que consigue es limitar a su vez cualquier iniciativa de desarrollo que pudiera surgir”.

Según José Luis de la Torre, la creación de suelo urbano, industrial y dotacional no puede esperar más tiempo. “Tenemos constancia de que existen proyectos para los pueblos de San Facundo, San Andrés de las Puentes, o incluso en Valderreguera, que supondrían generación de empleo para la zona, pero que difícilmente podrán tener cabida si no se elaboran unas normas nuevas”. Del mismo modo, desde el PP advierten de que hay personas que estarían interesadas en la adquisición de terrenos con el fin de asentarse en el municipio, pero que las limitaciones que las actuales normas imponen no se lo está permitiendo. “Incluso el propio Ayuntamiento está teniendo problemas para poder desarrollar proyectos de ámbito municipal”.

La actualización de estas normas conforme a los nuevos tiempos, acabaría con el constante goteo de expedientes de restauración de la legalidad a los que se debe hacer frente desde el Ayuntamiento, “consecuencia de la apatía y falta de diligencia a este respecto por parte del equipo de Gobierno”, y podría abrir un abanico de posibilidades en materia urbanística como la ampliación del espacio para el desarrollo del casco urbano en los distintos núcleos de población que componen el municipio, o la habilitación de nuevas zonas de desarrollo industrial que faciliten la posible llegada de nuevas iniciativas empresariales.

“Somos conscientes de lo complejo, costoso y el tiempo que supone la elaboración de unas normas urbanísticas nuevas, pero hay consignaciones económicas que se dejaron sin presupuestar en el capítulo de ingresos que podrían ir destinadas a financiar el inicio del estudio para dar continuidad luego a su desarrollo”, afirma el portavoz popular que además considera que para poder afrontar este asunto de forma que económicamente tenga la menor repercusión en los fondos municipales, desde el Ayuntamiento se puede trabajar, “y para ello solo hace falta la voluntad del equipo de Gobierno”, en la búsqueda de financiación por parte de organismos supramunicipales.