El soto de castaños de Villar de los Barrios, finalista del concurso Bosque del Año 2024

El soto de castaños de la pedanía ponferradina de Villar de los Barrios es finalista del concurso Bosque del Año 2024 y si resultase ganador optaría a representar a España en Bruselas. La iniciativa surgió en 2007 de manos de la Organización No Gubernamental Bosques Sin Fronteras y se amplió en 2011 a nivel europeo como ‘Tree of the Year’ (árbol del año), organizado la Fundación Alianza (Nadace Partnerství), que engloba todas las iniciativas nacionales de los diferentes países de la Unión Europea.

El objetivo del concurso es destacar los bosques singulares del territorio español como un importante patrimonio natural y cultural que se debe apreciar y proteger. Un jurado experto ha seleccionado a los aspirantes teniendo en cuenta no solo la belleza, el tamaño o la edad de los bosques sino, sobre todo, la historia y la relación con las personas y el territorio.

El Soto de Villar de los Barrios ha conseguido recuperar su esplendor en los últimos años gracias a la labor de la asociación local Bierzo Vivo y numerosos voluntarios de toda la comarca, con el apoyo del propio Ayuntamiento de Ponferrada, así como de una Plataforma creada por colectivos y asociaciones como La Mesa del Castaño, ProMonumenta, A Morteira, Bierzo Aire Limpio, Tyto Alba entre otros muchos.

Esta iniciativa recibió en 2019 el Premio Biocastanea y en los últimos años ha convertido en una referencia cultural y medioambiental en El Bierzo con la puesta en marcha de baños de bosque (shinrin Yoku), visitas teatralizadas, excursiones y ha sido, este verano, el escenario de la XI edición del Festival Villar de los Mundos.

Desde la Asociación Bierzo Vivo y la Concejalía de Medioambiente de Ponferrada se pide que los bercianos apoyen y participen en la votación popular que se puede hacer ‘online’ en la web de la ONG (arbolybosquedelaño) hasta el día 16 de diciembre.