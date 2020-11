El PP solicita que los trabajadores de Endesa “se puedan quedar en el Bierzo”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha mantenido en las últimas una reunión telemática junto con diversos parlamentarios nacionales del Partido Popular -los diputados Carmen González Guinda, Tristana Moraleja, portavoz de Industria y Alberto Herrero, vicepresidente de la Comisión de Industria- con los representantes de los trabajadores de Endesa afectados por los traslados forzosos acordados por la empresa a puntos muy lejanos del Bierzo, Juan Manuel Sobredo, presidente del comité de empresa de Compostilla y Rafael Osorio, secretario.

Los populares han solicitado que los trabajadores de Endesa “se puedan quedar en el Bierzo”. “Nos parece que los aspectos humanos son muy importantes, en la actual situación de pérdida de empleo directo en el sector energético. Lo que antes era un referente de primera magnitud en el Bierzo no puede desmantelarse si quedan plazas cercanas en otros departamentos de Endesa aquí mismo. Comprendemos que hay decisiones que incumben a la empresa en su capacidad de organización de sus servicios, pero insistimos en que habiendo plazas cerca debe hacerse un esfuerzo por acomodar en ellas a los trabajadores que venían teniendo aquí su puesto de trabajo”, apuntan.

“Tenemos la sensación de que el cierre ideológico de las centrales térmicas no obedece a ninguna transición energética, ni justa ni injusta, sino a un desmantelamiento sin mucha alternativa. No puede haber damnificados personales, cuando ya se ha penalizado tanto a la sociedad y la economía berciana. No se pide ningún capricho, sino el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales. Sabemos que hay plazas aquí en las centrales hidráulicas que pueden darse a trabajadores de fuera, o incluso que corren el riesgo de quedar vacantes, mientras que se obligaría a desplazamientos forzados y traumáticos a estos trabajadores y sus familias, que tienen arraigo en el Bierzo, tan lejanos como ir destinados a Lérida”.

Además, instan a Endesa a que “en el diálogo necesario se contemplen las necesidades de los trabajadores y que el discurso del compromiso con esta tierra se concrete en que no se pierda ni un empleo que pueda quedarse aquí. En definitiva, que se cumplan los acuerdos al respecto. Pero sabemos también que cuando quiere el Ministerio tiene mecanismos para hacer recapacitar a la empresa. No se trata de un cambio de cromos, porque hay personas involucradas, sino de hacer de garante del empleo en El Bierzo, que es una responsabilidad pública de la que no debe huir. Y para recordarlo solicitamos también la intermediación de las administraciones que tenemos más cerca, de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Ponferrada”.

Por último, recalcan que “creemos que es una reivindicación justa, sensata, factible y que no se puede perder un solo empleo de la gente de aquí”.