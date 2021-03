IU solicita a los grupos políticos de Ponferrada que renuncien al personal de confianza

Izquierda Unida de Ponferrada ha expresado a través de una nota de prensa su “malestar” por la aprobación unánime para que los grupos municipales cuenten con personal auxiliar, también conocido como asesores. “Estos cargos suponen un nuevo gasto de 100.000 € anuales para la contracción de un administrativo a cada partido y una carga para los ciudadanos”, apuntan desde la formación.

Puesto que la sentencia judicial exige igualdad para todos los grupos, IU entiende que existen dos formas de dar cumplimiento: que todos los partidos cuenten con asesor o no lo haga ninguno. Por ello, desde IU nos decantamos por la segunda opción.

Reseñan que “el hecho de no tener personal a cargo no debería suponer un problema”. “Por agravio comparativo, en el pasado mandato Izquierda Unida no contó con personal ni otros privilegios siendo los propios concejales y miembros de la organización quienes ejercían las labores administrativas, comunicativas y demás; compaginando la actividad política con sus respectivos trabajos”.

“Aunque la justicia haya reconocido el derecho de contar con personal de confianza, creemos que por coherencia en el contexto político y económico actual, todos los grupos deberían renunciar a él. Por otra parte, IU recuerda que cada grupo cuenta con más de 700 euros mensuales y otros 200 por concejal a los que se suman dietas. Además el Gabinete de Alcaldía cuenta ya con una persona contratada”.

En este sentido creen “indigno” que la oposición, pretende contratar trabajadores “para que ejecuten labores propias del puesto que ocupan”. “Además nos parece curioso que USE, Ciudadanos, y PP cuyo perfil de oposición de bastante bajo centren sus esfuerzos en sacar más dinero del erario público. Tampoco pretendemos eludir responsabilidades del resto de los grupos del Gobierno y la oposición acogidos a esta sentencia”.

Por todo lo expuesto, piden encarecidamente la renuncia de este privilegio por parte de todos los grupos. Asimismo IU sugiere que “es más positivo para la ciudadanía invertir el tiempo en solventar problemas que en recursos judiciales y plenos estériles”.