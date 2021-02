La serie del Bierzo 'I Love Wine' llega a Bloomberg Quicktake

La productora berciana Mil Ojos Producen y el canal Bloomberg Quicktak ha alcanzado un acuerdo para lanzar la serie documental 'I Love Wine' en las principales plataformas sociales y de streaming internacionales. La serie consta de seis capítulos de 52 minutos en los que el americano Dan Graovac, un amante del vino y de los viajes, descubre las características y singularidades del mundo del vino en España a través de los paisajes y la gastronomía de las diferentes regiones vitivinícolas.

'I Love Wine' cuenta con la participación de los mejores enólogos y bodegueros, que a través de sus experiencias y proyectos innovadores y pioneros, muestran que el mundo vitivinícola es una forma de vida más allá del vino. Una docena de bodegas bercianas han participado en esta serie que ahora cobra dimensión internacional y que servirá para difundir la calidad del vino y de los procesos de su elaboración en fuera de la comarca.

Bloomberg Quicktak es un canal global de noticias 24 horas diseñado para redes sociales y streaming creado por de Bloomberg Media para distribuir información en directo y series originales a través de una visión de negocio. Bloomberg Quicktake está disponible en la aplicación de Bloomberg en Apple TV, dispositivos Roku, Android TV, Samsung Smart TV o Amazon Fire TV, así como Samsung TVPlus, The Roku Channel, Tubi, Haystack News, Local Now, STIRR y News Player Plus.

Por su parte, desde Mil Ojos Producen, la directora de la serie 'I Love Wine', Alicia Van Assche, destaca que este acuerdo supone una “oportunidad importante para dar a conocer regiones con grandes valores vitivinícolas en España, como el Bierzo o Utiel-Requena". El paisaje, la gastronomía, la cultura y la gente que gira en torno a este mundo del vino español alcanza así una ventana al mundo para dar a conocer el modo de vida único. Estamos muy contentos de habernos unido a Bloomberg Quicktake para dar a conocer la riqueza y nuestra pasión por el vino”.

Mil Ojos Producen, ubicada en pleno corazón de una comarca de gran riqueza vitivinícola como es el Bierzo, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector del vino y está especializada en documentales, como la serie ‘The Wine Van’, que actualmente desarrolla la producción de su cuarta temporada en Amazon Prime.

PASIÓN POR DESCUBRIR EL VINO Y SUS PAISAJES

En 'I Love Wine' Dan llega al público internacional en una serie realizada en inglés a través de su curiosidad no como experto, ni crítico, ni gourmet, sino como alguien que siente pasión por España, su gastronomía, su gente y su vino. La serie muestra así la emoción del descubrimiento, la belleza del paisaje, el sabor de los pequeños lujos, la adrenalina del deporte, la sabiduría de lo añejo y, por supuesto, la esencia de los mejores vinos y la gente que los crea.

El protagonista recorre en cada capítulo las distintas regiones vitivinícolas españolas acompañado por alguien del entorno para visitar las regiones más destacadas y conocidas y los más novedosos proyectos emergentes que empiezan a construirse un nombre y una imagen en el mercado nacional e internacional del vino y de los consumidores. Esta mirada al panorama de la viticultura en España recorre desde el Bierzo hasta Mallorca, descubriendo la Garnacha aragonesa, la variedad Bobal de Utiel-Requena o los vinos más renombrados de La Rioja o Jerez. Numerosas bodegas de prestigio han participado ya en la serie 'I Love Wine', como Bodegas Mauro, CVNE, Marqués de Murrieta, Osborne, Barbadillo, Luna Beberide, 4Kilos, Mesquida Mora, Bodegas Alejandro, Bodegas Alto Moncayo (dos veces 100 puntos Parker) o Bodegas Mustiguillo, entre otras (listado al final del comunicado).

La serie de Mil Ojos Producen muestra así una amplia variedad de vinos entre los mejor puntuados por guías internacionales como Parker o Tanzer, que marcan la tendencia en el mercado estadounidense. 'I Love Wine' cuenta además con la participación del Master of Wine Fernando Mora, Manu Jiménez, Mejor Sumiller de España, entre otros expertos, y también cuenta con restauradores con estrellas Michelín como Maca de Castro, Carmelo Bosque, Francis Paniego, los hermanos Echapresto o Juanlu Fernández.

En la serie, Dan sigue las recomendaciones de bodegueros y profesionales para conocer a fondo la tierra que produce ese vino y, para ello, baja a una mina de carbón, pesca al amanecer, hace parapente para ver el paisaje a vista de pájaro, desciende por un barranco, hace surf en la escuela de la campeona mundial o juega a las cartas con los vecinos de un pueblo casi deshabitado. Una mirada curiosa a la verdadera tierra, la gente genuina y la manera de vivir de las regiones vitivinícolas españolas para sacar lo mejor del vino y de sus paisajes.