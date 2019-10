Sección de Moda en COPE Bierzo: Más tendencias de otoño-invierno

Sección de Moda en COPE Bierzo: Tendencias de otoño-invierno. Todos los detalles nos lo cuenta nuestra colaboradora Silvia Rodríguez. Consulta aquí.

MÁS TENDENCIAS OTOÑO- INVIERNO

Ya adelantábamos en la página de Moda en COPE BIERZO que el "Mixed-Print Dress", sería tendencia absoluta esta temporada. Su origen está en el clásico vestido de flores"Midi" que evoluciona mezclando dos estampados completamente diferentes , que a priori nada tienen que ver (Flores y lunares/Animal print y Cuadros vichy) pero que encajan a la perfección, dando como resultado una prenda novedosa, original y fresca, capaz de inspirarnos un look casual, combinado con unas Sneakers o más elegante con botas altas, otro de los imprescindibles de esta temporada.

Aparece tímidamente el Jersey “Patchwork “ de la mano de Stela Mccartney ,destinado a convertirse en un "Must Have" , por su versatilidad a la hora de conformar un look 10; un clásico por excelencia, se reinventa aunando diferentes colores, formas y estampados , que combinados logran un efecto realmente espectacular y que está causando sensación en el Street Style londinense.

Arrasan los pantalones de vinilo de todos los colores imaginables para este invierno, ya sea combinados con jerséis XXL en tonos neutros, camisas o blazers oversize, son ideales para ir a la oficina, salir de noche, o simplemente para potenciar un look más informal. ¡¡Tú decides!!!

Combínalos con un Jersey o una sudadera , unas deportivas y una cazadora Bomber…et voilá un look casual, rompedor y atrevido.

Por el contrario, si quieres salir de fiesta, apuesta por un look más, rockero, leggings de vinilo, camiseta básica, cazadora negra con tachuelas y botas, un outfit de Matrícula de Honor.

También puedes ir arreglada a la oficina,luciendo tus leggings de vinilo, ponte una camisa , una americana que le da ese toque elegante al estilismo y completa el atuendo con un par de zapatos masculinos y por supuesto el maxi-bolso que nos encanta..Trés Chic!

Irrumpe con arrebatadora fuerza, la estética “ Trad" con sus looks de inspiración “College", triunfan los trajes de de pana,los pantalones combinados con blazers de cuadros, las faldas plisadas, las camisas masculinas, los cardigans...haciendo un guiño a deportes como el golf, el cricket, el tenis o el remo reaparecen las sudaderas con coderas, la cazadora "Varsity" los polos de rugby, bermudas, las chaquetas de popelin con parches, los jerséis con iniciales bordadas….

En definitiva una moda al estilo universitario de Oxford, Harvard o Princeton que enamora a primera vista.