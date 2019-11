Sección de Moda en COPE Bierzo: Envuélvete en el invierno

ENVUÉLVETE EN EL INVIERNO

Estamos a punto de estrenar el invierno y con la llegada del frío, complementos como las bufandas, los guantes, las boinas, los echarles o los sombreros se convierten en los reyes indiscutibles de nuestros outfits.

La boina es el accesorio estrella de esta temporada, ya sea de cuadros tartan, de efecto piel o de perlas, da un toque" Chic" a cualquier atuendo y consigue que éste sea perfecto. Si prefieres las gorras, estás de enhorabuena, las de estilo marinero son la opción perfecta, fácilmente combinables, originales y divertidas. Los gorros de Lana tipo "Mickey" son el complemento ideal para vestir un look casual y desenfadado, eso sí, para las más atrevidas y cómo no, los “ Bucket hats" los imprescindibles de este otoño-invierno, vuelven con fuerza tres décadas después, arrasando en el “Street Style". El favorito de las “Fashionistas" el modelo negro, acharolado, de ala ancha. Para combatir el frío son ideales los de pana o los de borreguito. Dior o Chanel los reinventan en versión “Fluffy", combinados con una sudadera o una camisa de cuadros, evocando la estética “ Grunge “ de los famosos hermanos Gallagher.

Las “It Girls" de todo el mundo, nos han demostrado con gran acierto que el pañuelo es capaz de enaltecer cualquier look, anudado al cuello, estilo “ años 70”, puesto sobre los hombros a modo de echarpe estilo" Preppy" o bien atado a los bolsos y si es de estampado geométrico, habrás conseguido un look 10. El pañuelo viene cargado de colores fuertes y con una amplia gama de estampados. Pero si hay un accesorio “fetiche" del que no podemos prescindir las mujeres, ése, sin duda es el bolso. Esta temporada aparecen cubiertos de pelo, en todos los colores para combinar con nuestras prendas de abrigo, con cadena o cuajados de perlas para conformar un look especial.

No podemos olvidar el clásico “Shopping" o las famosas riñonera, tan de moda esta temporada.

Otro de nuestros aliados es el cinturón, colocado encima de vestidos, americanas o chaquetas de Lana, estiliza la figura y hace de un look sencillo un “Lookazo".En su versión fajín, ¡¡¡ es una locura!!!

La suavidad de la Lana, el mohair o el cashmere nos envuelve en bufandas y pashminas a las que no podremos renunciar, complementando todos nuestros outfits; los guantes de cuadros, lunares o “Animal Print" cobran protagonismo dando ese toque de color al invierno. Al igual que las medias lucirán en nuestras piernas aportando glamour y sofisticación, este otoño se tiñen de colores llamativos como el verde, el morado o el borgoña para alegrar nuestros estilismos más serios, de rejilla, de encaje, o de lunares,el lado más salvaje se revela con el “Animal Print", la” Logomanía “ que invade todas las prendas, no es ajena al mundo de las medias que esta temporada no resulta en absoluto aburrido.

Si quieres brillar con intensidad apúntate al “Glitter", purpurina, lentejuelas o strass conseguirán que no pases desapercibida.

Las perlas, el terciopelo, el satén o el raso se llevan también en el pelo, en forma de pasadores, horquillas, coleópteros y sobre todo diademas que serán el accesorio “Top" de este invierno, confieren elegancia y estilo a cualquier look, así como los lazos XXL que llevábamos cuando éramos niñas, las bandanas o los turbantes.

Triunfa la estética barroca, pendientes, pulseras y cadenas de eslabones de aspecto aristocrático, en color dorado, los aros con pompones son un “Must Have" de la temporada, así como los flecos o los pendientes desiguales. Y tú ¡¡¿¿Ya sabes qué te vas a poner este invierno??!!