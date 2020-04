Satse reclama que se hagan en el Bierzo pruebas PCR a todos las profesionales de enfermería

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en León ha exigido a la Gerente del Bierzo que se realice de forma inmediata pruebas PCR a todos los profesionales de enfermería para descartar que estén contagiados y puedan estar contagiando sin saberlo.

En un requerimiento dirigido al gerente del Hospital de León, SATSE León explica que la situación del número de ingresados por Covid-19 está reflejando una mejoría en la provincia de León (aunque la tasa de ocupación de las camas UVI sigue estando muy por encima de los niveles considerados habituales) y que, dada la reducción del número de camas ocupadas por pacientes Covid-19 en unidades de hospitalización, se está planteando el regreso paulatino a la normalidad del funcionamiento del hospital, con la apertura de unidades para el ingreso de pacientes considerados en principio libres de infección por coronavirus.

La atención en estas unidades ocupadas por pacientes en principio sin Covid-19 va a ser llevada a cabo por los mismos profesionales que en días anteriores han atendido a pacientes diagnosticados de coronavirus.

Por otro lado, SATSE destaca el elevado número de profesionales sanitarios y no sanitarios que han sido contagiados y que superan los 320 según datos oficiales de la Junta de Castilla y León publicados en su Portal de (506 contando los profesionales en aislamiento). Son 134 los enfermeros/as que han dado positivo a Covid-19 hasta la actualidad (212 contando con enfermeros aislados), lo que supone un 40,60% de los test realizados a todos los profesionales en la provincia de León.

En base a estas circunstancias, hay que tener en cuenta que cada vez son más los estudios que destacan la peligrosidad de las personas infectadas de Covid-19 sin síntomas o con síntomas muy leves o inespecíficos y que destacan la importancia de hacer pruebas masivas para poder controlar la expansión de la enfermedad. Por ello, SATSE entiende que es imprescindible realizar una prueba PCR a todos los profesionales, especialmente, a los profesionales de enfermería, para descartar que estén contagiados y puedan estar contagiando sin saberlo.

De lo contrario, se estaría produciendo un claro atentado contra el derecho a la salud y a la integridad física tanto del personal sanitario y no sanitario como de los propios pacientes que van a ser ingresados siendo negativos al Covid-19 y población en general, al no acordarse una medida necesaria para garantizar dichos derechos, como es el asegurarse de que los profesionales sanitarios que están en el ejercicio de sus funciones están sanos y no puedan en modo alguno contagiar a pacientes, compañeros, familiares o al resto de población. Pueden ser posibles esos contagios aún sin presentar síntomas, por lo que la recomendación de la OMS es efectuar test de forma masiva para poder evitar el aumento de contagios.

Por todo ello, SATSE entiende que esa Dirección ha de establecer, de forma inmediata, la realización de pruebas PCR a todos los profesionales de enfermería.

SATSE alerta de que, de no actuarse de la forma requerida por este sindicato, este requerimiento será la antesala a las acciones judiciales oportunas en reclamación de los derechos e intereses del personal de enfermería.