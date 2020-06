SATSE denuncia la falta de guantes para el personal sanitario del Bierzo

El Sindicato de Enfermería SATSE ha criticado la falta de previsión de Sacyl en la provincia de León “porque faltan guantes protectores para el personal sanitario en la provincia, lo que supone un riesgo de contagio del Covid-19 para profesionales y pacientes”.

SATSE ha constatado que en el Bierzo ahora mismo “no hay guantes para que el personal pueda prestar asistencia y en el resto de León hay escasez de este material, algo inadmisible para el Sindicato de Enfermería a estas alturas de la pandemia”.

El sindicato denuncia además que la Gerencia del Bierzo ha difundido ya unas instrucciones entre el personal sanitario “sobre cómo este personal debe usar los guantes ante la escasez de los mismos que se está produciendo”.

Consideran muy grave que las gerencias de Sacyl no hayan sido previsoras en esta provincia y por ello se exponga a un riesgo de contagio a los profesionales y pacientes del sistema de salud. “El hecho de que se den indicaciones a los sanitarios sobre cómo usar los guantes puede suponer el riesgo de que haya que reutilizar los pocos existentes, algo inaceptable. No puede ser que los responsables sanitarios, después de tres meses de pandemia y con las situaciones de desprotección tan graves que han padecido los profesionales sanitarios, los responsables sanitarios demuestren esta falta de previsión y pongan en riesgo la salud y la seguridad personal de sanitarios y pacientes. El riesgo de rebrote de la pandemia existe aún y no se pueden relajar las medidas de prevención”, indica SATSE.