La Ruta por la Calidad dedicada al pimiento congrega a 70 senderistas en el municipio de Carracedelo

La lluvia respetó en la mañana de este domingo la Ruta por la Calidad del pimiento, la tercera del año que organiza el Banco de Tierras en colaboración con los sellos de calidad y ayuntamientos de la comarca. El trayecto, de 8 kilómetros, se inició a las 9:30 horas desde la sede de los consejos reguladores y transcurrió por los pueblos de Carracedelo y Posada del Bierzo con parada en dos plantaciones de pimientos, donde el director técnico de la IGP Pimiento Asado del Bierzo, Roberto Fuertes, explicó las características del pimiento autóctono y de su cultivo.

El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, destacó la “buena salud” de la que gozan estas rutas que ya se celebran desde hace varios años con un importante éxito de participación. El objetivo de esta iniciativa es ampliar el conocimiento de los productos de calidad de El Bierzo entre la población. Este año se han realizado las rutas de la cereza, la manzana reineta y pera conferencia y hoy, la del pimiento. Las próximas serán la del viñedo, la de la castaña y, como novedad, la del botillo.

El presidente de la IGP del Pimiento Asado del Bierzo, Pedro García, es optimista con respecto a la cosecha de este año y desde el consejo regulador se espera que las lluvias no mermen la producción. Las previsiones, sin embargo, no se han cumplido para la manzana reineta. El concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Carracedelo, Daniel Franco, aseguró que en pera se alcanzó la media cosecha, sin embargo, en manzana “aunque estábamos con la previsión de esa media cosecha, finalmente no vamos a llegar”.

En la ruta participaron también el presidente del Consejo Regulador del Botillo, Óscar Ramos; la presidenta del Consejo Regulador de Denominación de Origen Bierzo; Misericordia Bello, y el director técnico de ABA (Asociación Berciana de Agricultores) y de los sellos de calidad de la manzana reineta y de la pera conferencia, Pablo Linares.