Publicado un estudio sobre biomasa realizado por un alumno del Campus de Ponferrada

Iván Dorado Roda, alumnos de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) del Campus de Ponferrada, ha participado junto a sus colaboradores científicos y sus directores de Trabajo Fin de Máster (TFM), en un trabajo pionero para estimar la cantidad de biomasa de los encinares, alcornocales y pinares empleando los datos de la misión satelital GEDI de la NASA, que ha sido recientemente publicado en la prestigiosa revista ‘Remote Sensing’, que tiene un factor de impacto de 4,509, y está indexada en la renombrada base de datos científica multidisciplinar JCR (Journal Citation Report).

El artículo se titula ‘Assessing the accuracy of GEDI data for canopy height and aboveground biomass estimates in mediterranean forests’, y analiza las capacidades de la misión satelital GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) de la NASA (National Aeronautics and Space Administration, U.S.) para estimar la altura de las copas de los árboles y la biomasa aérea a escala regional.

Es importante reseñar que la investigación ha demostrado las potencialidades del GIDE para mapear y realizar el seguimiento preciso de la distribución espacio-temporal de biomasa aérea forestal a lo largo de cinco diferentes ecosistemas forestales mediterráneos de la Península Ibérica. Entre los ecosistemas analizados destacan las formaciones de encinares, alcornocales, pinares y dehesas, con gran presencia e importancia ecológica y económica en Castilla y León.