El PSOE reivindica las infraestructuras sanitarias prometidas en el Bierzo y denuncia la burla del PP

El procurador berciano Javier Campos ha reclamado todas las promesas pendientes en el Bierzo en materia de salud, después de que la procuradora Amparo Vidal (PP) se negase a exigir a la Junta que cumpla su responsabilidad con la Comarca, frustrando los intereses de la población, y arremetiendo durante su última comparecencia contra el PSOE. “Poco a poco el sistema se está desmoronando y no lo vamos a permitir. Vidal nos ha acusado de generar alarma y de confundir a la gente. Es el modo habitual del PP, proyectar sus actitudes sobre los demás. Pero es injusto y, sobre todo, en un tema tan sensible. La sanidad no es un juego, aunque sí para para un PP mentiros, terco y burlón”, ha sentenciado Campos.

El político socialista ha recordado que el PP lleva más de 10 años ofreciendo la instauración de la radioterapia en eL Bierzo, incumpliendo sistemáticamente esta promesa. “Denunciamos públicamente que el Gobierno autonómico en sede parlamentaria, tanto el gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, como la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, admitieron que se necesitaban tres meses para un plan funcional que pusiera en marcha la radioterapia. Pero ya ha pasado un año”, ha apuntado Campos. “También ha sido el Gobierno de Mañueco el que ha afirmado que los aceleradores lineales se instalarán de forma escalonada, en las cinco zonas previstas, pero no aclara cuál es ese orden, ni habla de plazos”, ha reivindicado.

Además, desde el Grupo Parlamentario Socialista han denunciado el incumplimiento por parte del PP del plan de infraestructuras que tenía que estar acabado en 2020, con actuaciones muy importantes para la zona del Bierzo. Se trata, en concreto, del acelerador lineal, la ampliación de la UCI del Hospital del Bierzo, el centro de salud y especialidades de ‘Ponferrada II’ y el centro de salud de Bembibre.

Javier Campos también ha recordado el desmantelamiento que está sufriendo la medicina rural, con la extrema situación de las listas de espera y la cita previa, sin sustituciones del personal, con jubilaciones que no se cubren y con amenazas de cierre de consultorios rurales a los alcaldes de los pueblos. “No aprovechen la coyuntura de la Covid para destruir la sanidad pública. Pedimos aclaraciones a los procuradores del Bierzo y a la Administración autonómica que cumpla su trabajo y con el pacto de la sanidad”, ha finalizado el parlamentario.