El PSOE pone en duda el sistema de bolsas y de contrataciones en el área de salud del Bierzo

El Grupo Parlamentario Socialista sigue denunciando la "ausencia de responsabilidades y abandono de la Administración autonómica a la sanidad en el Bierzo, una situación que repercute directamente en la atención al ciudadano".

En concreto, el procurador socialista Javier Campos se ha centrado en el área de personal y contratación, donde existe una temporalidad de contratos inaceptable que no favorece la estabilidad en el empleo ni la oferta de un servicio correcto. “Nos preocupa la interinidad vergonzosa, donde trabajadores de los centros hospitalarios llevan años enlazando contratos y, a día de hoy, siguen sin ser fijos. Dudamos de la eficacia de las bolsas de empleo. La Administración se empeña en decir que están vacías, pero lo que no dice es que esas bolsas no incorporan profesionales desde hace muchos años”, ha declarado Campos, asegurando que solo algunas de ellas se abren para meter médicos, pero discriminando a muchos trabajadores que siguen quedándose al margen y no pueden actualizar sus méritos.

En este sentido, el procurador berciano, ha insistido en que además de tener algunas bolsas ‘bloqueadas’ a corto plazo, como las de auxiliar administrativo, la Administración central ha privatizado servicios como el de la cita previa, una labor que podrían desempeñar precisamente estos trabajadores. “Pedimos seriedad y ofertas laborables serias, bolsas que funcionen y que se abran periódicamente”.

Según Campos, estas actitudes interesadas a la hora de contratación fomentan la precariedad laboral y la falta de médicos y de otros profesionales, situaciones que los trabajadores han denunciado a través de los sindicatos. “La ciudadanía no se merece esta gestión que roza la corrupción y el clientelismo del PP”, ha sentenciado. “Se están dando barbaridades a la hora de doblar turnos y acúmulos de trabajo”, ha añadido, recordando el decreto aprobado por la Junta “que puede hacer y deshacer sobre las condiciones laborales de los empleados de sanidad”.

Para finalizar, el político socialista ha denunciado también la irresponsabilidad de las gerencias de Sacyl y del propio Hospital del Bierzo al hacer oídos sordos hacia una complicada situación denunciada por los trabajadores del servicio de radiodiagnóstico.

“Han manifestado graves problemas en la gestión del servicio, un malestar insostenible de carácter laboral. Han informado tanto al gerente del Sacyl como a la gerente del Hospital del Bierzo, pero solo han obtenido silencio”, ha explicado Campos, adelantando que el Grupo Parlamentario Socialista ha exigido en Cortes una respuesta urgente para poner solución.