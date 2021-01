El PSOE denuncia el “desastre de gestión y la improvisación constante” de la Junta con la sanidad del Bierzo

El procurador autonómico del PSOE Javier Campos ha denunciado la "falta de previsión y de organización de la Junta de Castilla y León" en sus políticas sanitarias para el Bierzo, una situación que según ha reflejado "perjudica de manera grave a todos los usuarios y usuarias del sistema público".

En concreto, Campos se ha centrado en pediatría, después de la marcha de dos profesionales en Toreno y en Puente de Domingo Flórez que han destapado deficiencias en la gestión del Gobierno autonómico, en la falta de profesionales sanitarios en el medio rural, y en el abandono de la zona en los presupuestos.

“Los alcaldes han tenido que dar la voz de alarma. En Toreno hay 400 niños que se han quedado sin pediatra. Faltan incentivos para que estos profesionales se queden en la zona y es culpa del Gobierno de Mañueco. Pero le advertimos que, a pesar de sus políticas, en nuestros pueblos todavía hay niños”, ha declarado el parlamentario.

De la misma manera, Campos ha argumentado que sigue habiendo pacientes que se encuentran los consultorios rurales cerrados. “Los alcaldes del Bierzo este y central, de Balboa, Bouzas, Corullón, Sobrado, Toral, Trabadelo y Vega denuncian esta falta de personal sanitario en sus instalaciones para sus vecinos. Es un problema gravísimo. La Administración autonómica lo ha reflejado como un problema puntual, pero han tenido que ser los alcaldes quienes lo han evidenciado”.

Además, el político ha subrayado el desastre continuado tanto en citaciones como en la atención y ha insistido en la importancia de recuperar la sanidad presencial. “Estamos en una zona de difícil cobertura, en el Bierzo y Laciana. PP y Cs son los responsables de la sanidad pública, pero estos presupuestos ni la amparan ni la potencian, por lo que seguimos criticando la falta de apoyo y sensibilidad. El Gobierno autonómico sigue dando la espalda a enmiendas útiles y razonables”.

El procurador autonómico ha realizado un repaso sobre los "incumplimientos" del Gobierno de Mañueco centrándose en el abandono del centro de especialidades para Ponferrada, la especialidad de radioterapia en el Hospital y el recorte presupuestario del centro de salud Ponferrada I.

“El centro de especialidades lo vendieron siempre que pudieron, pero ahora se lo han cargado. Mientras, Marco Morala no alza la voz, no exige responsabilidades y se atreve a acusar a nuestro alcalde de no ser reivindicativo cuando es él quien no cumple con su trabajo”, ha declarado Campos, que también ha lamentado que la radioterapia en el Bierzo, “está finiquitada en la legislatura de PP-Cs”. “Se trata de un grave incumplimiento, todos los grupos en Cortes apoyaron la compra del acelerador lineal para ir solapando procedimientos y acortando plazos, pero no se ve ninguna intención reflejada. A pesar de las promesas, poco o nada van hacer, seguimos esperando el primer peldaño en este ámbito, el plan funcional que no tiene ningún coste, y ya ha pasado un año y medio desde su anuncio”.

Ante esta situación, Campos ha exigido a los representantes del PP responsabilidad y “que salgan a dar cuentas de esta tropelía y burla a la ciudadanía del Bierzo”.