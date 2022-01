El PSOE de Corullón denuncia el “enésimo cierre” por vacaciones del consultorio médico

El PSOE de Corullón denuncia el cierre del consultorio médico del municipio bajo la justificación de los contagios del personal por Covid y exige al Gobierno de Mañueco “que deje de ningunear la sanidad rural con mentiras para dejar sin cobertura sanitaria a los vecinos”. “Este es el enésimo cierre del consultorio que sufrimos en Corullón y, casualmente, siempre coincide con periodos vacacionales”, ha afirmado el alcalde, Luis Alberto Arias. “Es inadmisible que, de forma reiterada, nos dejen sin cobertura sanitaria y que cualquiera que necesite atención médica tenga que desplazarse a otra localidad para obtenerla, utilizando además el coronavirus para disfrazar las verdaderas razones”, remarca.

En este sentido, el PSOE de Corullón exige responsabilidades al Gobierno del PP de la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, por su “pésima gestión sanitaria”. “No podemos tolerar que la administración responsable no cuente con mecanismos alternativos para evitar los cierres de los consultorios médicos, como podría ser la contratación de personal, y más aún en una época de alto riesgo de contagio por coronavirus y sabiendo que gran parte de la población rural cuenta con una edad avanzada y no siempre puede desplazarse a otro municipio para recibir atención médica”, ha añadido Arias.

“Esta es una prueba más de la irresponsabilidad y la dejadez del Gobierno de la Junta de Castilla y León con respecto a la sanidad rural, pues mientras cierran consultorios y colapsan la atención ellos se dedican a convocar elecciones, dejando a los pueblos sin un derecho fundamental”, ha reiterado el alcalde socialista. “Esperamos que a partir del 13 de febrero cambien las cosas y podamos recuperar un servicio básico como es la sanidad en todos los territorios por igual”.

Los socialistas han informado que la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha suspendido las consultas médicas desde el 29 de diciembre hasta nuevo aviso y el servicio de enfermería durante toda la semana, derivándolas al Centro de Salud de Villafranca del Bierzo. Además, el PSOE de Corullón ha recordado que es responsabilidad de la administración sanitaria comunicar los cambios en los consultorios y no del Ayuntamiento, “porque por si esta situación no nos generase suficiente malestar al dejarnos sin atención médica, parece que tenemos que encargarnos nosotros de comunicárselo a los vecinos, haciéndonos quedar a nosotros como los malos cuando no es nuestra competencia”.