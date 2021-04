El PSOE acusa al PP de “traicionar al Bierzo incumpliendo la promesa del servicio de radioterapia”

El PSOE de León ha lamentado el anuncio por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de la posibilidad de un concierto público-privado para dar el servicio de radioterapia a la Clínica Ponferrada, del Grupo Recoletas. Lo califican como “una nueva argucia del Gobierno autonómico para seguir privatizando la sanidad en detrimento de los bercianos”.

El secretario general del PSOE de León Javier Alfonso Cendón y el procurador en Cortes Javier Campos han reprochado esta “maniobra desleal de la Junta de Castilla y León que a pesar de todas las denuncias socialistas castiga y abandona al Bierzo y a Laciana, haciendo oídos sordos a los compromisos reiterados por el propio presidente Mañueco sobre la apertura de una unidad de radioterapia en el Hospital del Bierzo”.

“Hemos reprochado hasta la saciedad el baile de años y cifras y las mentiras para la instalación de la radio-terapia en el Hospital del Bierzo que Mañueco vendía a la sociedad. Pero han llegado demasiado lejos. Están jugando con la salud de las personas”, ha declarado Cendón.

Por su parte, Javier Campos ha recordado la ridícula consignación de los presupuestos de la Junta de Castilla y León al inicio del proyecto, 58.000 euros. “Es una acción premeditada. El Gobierno de la Junta no tiene seriedad ni vergüenza. No podemos seguir consintiendo que su ineficacia y mala gestión castigue a los más vulnerables. No vamos a consentir que la Junta aproveche la coyuntura para destruir la sanidad en el Bierzo. Tiene que cumplir con el pacto autonómico que dice que hay que reforzar la sanidad y asumir responsabilidades”, ha sentenciado.