El PSOE acusa al Gobierno de la Junta de aplicar una política sanitaria “delirante y surrealista” en el Bierzo

El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado a cabo este miércoles un análisis de la política sanitaria que la Junta de Castilla y León aplica en la provincia de León y, en concreto, en la comarca del Bierzo, una política que han calificado como “delirante y surrealista”.

Así, se han referido a varias cuestiones que preocupan al PSOE, como el número de personas que en estos momentos se encuentran en las listas de espera hospitalarias. “Nos encontramos en un marco autonómico en el que el Gobierno Mañueco bate un nuevo y triste récord”, ha explicado el procurador en las Cortes Javier Campos, quien ha afirmado que en Castilla y León son 330.000 personas las que esperan ser llamadas por el Sacyl, cifra que supone que uno de cada 7 ciudadanos de la Comunidad se encuentra en esta situación. En el Bierzo, ha explicado, la espera es de 3.212 personas, aumentado en un 61% con respecto a las cifras de 2020, y en un 18% respecto al trimestre anterior, con 501 personas más esperando a ser llamados.

En este sentido, ha afirmado que “seguimos sin conocer el contenido de los famosos buzones de los que ayer habló la consejera de Sanidad, que ahora se ufana en intentar sacar a la luz y, de alguna manera, blanquear”. “Estaremos expectantes a ver qué es lo que dicen esos buzones y qué nos aclaran a los castellanos y leoneses en este tema de la espera en sanidad”, ha informado.

Por otro lado, el procurador socialista se refirió también a los retrasos que se producen en la realización de pruebas diagnósticas de áreas como radiología o de anatomía patológica, “tema que en el Bierzo merece un capítulo especial”.

CONSULTORIOS MÉDICOS

Para Campos, uno de los temas más preocupantes es el de la situación de los consultorios médicos ubicados en el área rural, de la que culpa directamente al presidente de la Junta. “Mañueco dio la orden de terminar con el Plan Aliste (Plan de reestructuración de la atención primaria en el medio rural), cuya medida estrella era la desaparición de los consultorios. Después, negó una y mil veces que estos centros sanitarios que estuvieran cerrados, y finalmente no le ha quedado otra que dar su brazo a torcer y reconocer la realidad”, ha afirmado el procurador leonés, quien ha afeado a la Junta que, a pesar de haber dado la orden de su reapertura, “esto no ha sucedido, porque todos sabemos que se mantienen cerrados”.

Además, ha acusado a la nueva delegada de la Junta en León que “en pleno delirio, con ganas de focos y atención, aparece cual estrella del firmamento con unas declaraciones al máximo irresponsables, en las que afirma que la Administración Autonómica hace las visitas en el medio rural a domicilio”. Para Campos, “no se puede ser más mentiroso, no puede haber más contradicciones, es una falta de respeto a la inteligencia de todos los bercianos y a la de los ciudadanos del de todo el medio rural; en definitiva, surrealismo del bueno”.

Desde el PSOE se mantiene el argumento de que esta situación viene derivada de los recortes producidos en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, que rebajó las plantillas en un 25% “y tenemos claro que el Gobierno Mañueco es el mejor aliado, hoy por hoy, de la sanidad privada, pues cada vez el tiempo de espera es más largo, con lo que facilita el contrato de seguros médicos, que en los últimos años se han ampliado un 20% y el incremento de las listas de espera”, ha explicado el procurador leonés, que el resultado es la concertación de servicios por parte de la Administración Autonómica con las entidades privadas. “Claro ejemplo de esto es el servicio de radioterapia, que finalmente dará un servicio privado durante mucho tiempo en el Bierzo si el PSOE no lo remedia”.

RADIOTERAPIA, ACELERADOR LINEAL Y CONVENIO CON LA XUNTA

En este sentido, Campos ha explicado que en este servicio, después de la gran presión social, la Junta anunció “a bombo y platillo” el 10 de septiembre de 2019 el inicio del Plan Funcional. “Tanto la consejera como el infame y desaparecido Gerente del SACYL, el señor Mitadiel, indican en sede parlamentaria en más de una ocasión que ese trámite dura tres meses, y dos años más tarde no hay nada de ello”. Explica el procurador que los socialistas han tenido una respuesta del día 20 de este mes en la que le indican al PSOE que continúan redactando ese Plan.

Por otro lado, los socialistas también acusan a la Junta de participar de graves incoherencias como el concierto con la Xunta de Galicia “sin aclarar si hay profesionales, o qué servicios se van a conveniar”. “Tanto la radioterapia como este convenio con la Junta de Galicia son pura indefinición e improvisación, y entendemos que una tomadura de pelo”, ha sentenciado Campos.

Por lo que se refiere al acelerador lineal, desde el PSOE acusan al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de mentir en su anuncio de que estará listo en el Hospital del Bierzo en 2024. “Entendemos que todo es una falacia, ya que él sabe perfectamente que ese plazo no se va a cumplir; ellos son los directamente encargados de retrasar voluntariamente los proyectos para que sean las empresas privadas las que puedan hacer negocio”. Así, ha apuntado a que “entre todos pagaremos dos aceleradores lineales: uno mediante nuestros impuestos, y dos, mediante los conciertos entre la Seguridad Social y, en este caso, Recoletas”.

POLÍTICA DE PERSONAL

En lo relacionado con a la política de personal, Campos se ha referido a la necesidad de cubrir las 15 plazas de primaria “que llevan ya varios años vacías y no son capaces de solucionar”. Afirma que aún están pendientes 8 doctores de primaria “que parece ser que prefieren seguir siendo interinos en otros puestos que venir a ocupar una plaza definitiva después de aprobar una oposición. Creemos que es un panorama terrible. Los socialistas también se preguntan cómo puede ser que hoy haya menos profesionales sanitarios de primaria que hace un año en plena pandemia, con 12 médicos menos que hace un año.

El procurador socialista leonés también se ha referido a la situación sanitaria de Ponferrada. Tras recordar la manifestación celebrada hace pocos días en la localidad de Igüeña, “cuando la directora médica responsable le daba la razón, pero les instaba a seguir esperando”, ha afirmado que “entendemos que el medio rural puede ser difícil de tratar, pero es que estamos hablando de más de 1.100 personas”.

“El máximo delirio entendemos que es una situación que se le parece muchísimo a la de Igueña, que es la de Ponferrada, si la comparamos con el CAULE de León”. En este sentido, los socialistas afirman que en el Bierzo también existe una falta de plantilla estructural alarmante en especialidades como cardiología, que cuenta con dos especialistas mientras que en León hay más de 40 incluidos los MIR, dermatología, donde ha quedado un médico de cuatro cuando en León hay más de 12, y otras áreas como oncología “donde precisamente León nos está dejando profesionales que viene cobrando mucho dinero cada vez que se acercan a lasinstalaciones de Ponferrada”. De esta forma se preguntan “si Ponferrada, según este punto de vista, también es medio rural”.

“Ante este panorama, la consejera nos despacha con la telemedicina, que aún tiene mucho que avanzar”, ha afirmado explicando que “hoy mismo se ha caido el servidor del Hospital del Bierzo dos veces y no se ha podido hacer nada en este sentido. Si esto pasa en Ponferrada, qué no ocurrirá en el medio rural”. Explican desde el PSOE que esta no puede ser la solución que va potenciar la Junta “cuando no pueden llegar con médicos presenciales, es un engaño”. Javier Campos ha anunciado en este punto que “le haré llegar a la consejera de Sanidad una reflexión: ¿qué pasaría si fueran los médicos de León los que vinieran a Ponferrada y en la capital tuvieran que utilizar la telemedicina?