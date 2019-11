Proyecto Hombre oferta un Máster para formar en materia de adicciones

Proyecto Hombre León, con sede en Ponferrada, abre el periodo de inscripción de la ya quinta edición de su 'Máster en Adicciones' por la Universidad de León. En esta ocasión muy centrado en el temática del uso y abuso de las nuevas tecnologías : con asignaturas que tratan la ludopatía, adicción a los videojuegos, prevención en adolescentes o dependencia del móvil, así como las llamadas adicciones 'con sustancia' (cocaína, tabaquismo o alcohol entre otras).

Ésta es ya la quinta edición de un curso de posgrado - que ya tiene una trayectoria de ocho años- dirigido a diplomados, licenciados o graduados en titulaciones del ámbito de la Salud, Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Derecho y Educación. No obstante otras titulaciones pueden ser consideradas para los alumnos/as que se encuentren interesados a la hora de formalizar la matrícula del mismo.

En esta ocasión el ‘Máster en Adicciones’ tiene una duración de un año -en modalidad semipresencial-, periodo en el cual se incluyen actividades prácticas en los centros Proyecto Hombre Bierzo-León, y otros centros de atención sobre adicciones en la provincia. Se ofrece también inclusión en bolsa de trabajo, y con la posibilidad de realizar prácticas en Friburgo (Alemania).

El número total de créditos europeos para la obtención de este título es de 60, ofertándose un máximo de 40 plazas (mínimo de 10), destinadas a los estudiantes que vean en esta especialización una oportunidad de trabajo en un sector en el cual cada día son más las entidades que cuentan con una plantilla multidisciplinar de trabajadores.

Todo ello en una formación que incluye un amplio programa que abarca no sólo la adicción a las TIC sino todos los aspectos relacionados con el fenómeno de la adicción: sanitarios, legales, sociales, educativos, preventivos, de reinserción, etc.; de manera que los alumnos al finalizar se encuentren plenamente capacitados para desarrollar su actividad profesional en los campos de su ámbito particular.

El curso ya ha abierto su periodo de preinscripción y puede formalizarse en www.proyectohombreleon.org, en los centros de Proyecto Hombre de Ponferrada y León; es un compendio de conocimientos específicos para formar nuevos perfiles de profesionales especializados en el campo de las adicciones.

Para la directora del máster, María Jesús González, “la metodología de formación propuesta por este curso integra la adquisición de conocimientos básicos y especializados, a través de los cuales poder profundizar en el conocimiento -teórico y práctico- de lo que constituye el fenómeno de las adicciones. El Máster en adicciones ofrece un enfoque multidisciplinar que garantiza la adquisición de conocimientos y capacita para tratar las diferentes realidades de las adicciones. Todo ello con un diseño, metodología y claridad de exposición que estimulen un estilo de trabajo de alto nivel de exigencia y calidad para capacitar al alumno en la adquisición de conocimientos”.

El curso de posgrado de este máster se desarrollará a partir del próximo mes de enero, quedando así abierto su plazo de preinscripción gratuita.