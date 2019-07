Propuestas para el fin de semana

-Desde este viernes 19 y hasta el domingo 21 de julio tenemos en Ponferrada el festival de música Planeta Sound que va a tener lugar en el Colomán Trabado de la capital berciana.

Este el programa de actuaciones.

-El Castillo de los Templarios de Ponferrada será el escenario de una nueva temporada de visitas nocturnas teatralizadas, organizadas por la compañía Conde Gatón y por el Ayuntamiento de Ponferrada, bajo el título: “El señor de Bembibre, Un paseo por la Leyenda”.

Estas visitas teatralizadas comienzan este sábado 20 de julio a las 23:00 horas y se repetirán los días 26 y 27 de julio y 3, 9 y 10 de agosto, a esa misma hora.

Las entradas pueden adquirirse en la Oficina de Turismo de Ponferrada al precio de 6 euros.

-Las músicas del mundo, especialmente las de raíz jamaicana o africana, se dan cita este fin de semana en la décimosexta edición del Fiestizaje, el festival de integración cultural que desde el año 2004 se celebra en Villafranca del Bierzo, de la mano del Ayuntamiento, la Diputación de León y la asociación juvenil Bumtaka Percusión.

La programación de este año incorpora los espectáculos de circo y 'clown' de la mano del grupo vallisoletano The Sister's, para convertir la cita en un plan más familiar.

En la edición de este año, arranca este viernes a las 17 horas, actuarán grupos llegados de países como Senegal, Portugal, Gambia, Francia o Cuba, junto a artistas del Bierzo y de otros territorios de la Comunidad, como León, Palencia, Salamanca o Valladolid. También habrá bandas y artistas llegados de Galicia, Cantabria o Madrid.

El festival se completa tanto el sábado 20 como el domingo 21 de julio.

Las actuaciones de la tarde tendrán lugar en la playa fluvial del Burbia y por la noche se trasladarán al patio de la Escuela Hogar San José. Allí se celebrarán los conciertos nocturnos, con los grupos de música más importantes del cartel.

El objetivo es usar la música para difundir conceptos como la tolerancia, la integración y el mestizaje. La base del festival son las actuaciones musicales gratuitas.

Los talleres son el otro gran pilar del festival para dar a conocer otras culturas. En esta edición, las temáticas abordadas tendrán que ver con la danza y la percusión africanas y la batucada. La portuguesa Eva Azevedo, los madrileños Bloco do Baliza y los percusionistas de la banda leonesa Bumtaka se encargarán de impartir las diferentes sesiones.

Además, el festival también cuenta con puestos de comida, un mercadillo de artesanía y una zona de acampada, gestionada por el club Sparta Villafranquino y el Ayuntamiento. Estará habilitada en el campo de fútbol y ofrecerá servicios como bar o baños y duchas con agua caliente por un precio de ocho euros por persona.

A lo largo de la última década, el evento se ha consolidado como referente entre los festivales de música del norte de España y atrae cada año a un creciente número de asistentes gracias a la calidad de las actuaciones, a su carácter gratuito, a la amplia oferta de talleres y al atractivo que supone encontrarse en pleno Camino de Santiago.

En el día de apertura del festival, las actuaciones del escenario Burbia estarán protagonizadas por las bandas cántabras Nino & Balihas y Don Carnal. Ya de noche, en el escenario principal, actuarán los bercianos Kikiribú, los gallegos Macheta Supahsound y los madrileños Alpargata. Al día siguiente, los conciertos en la playa fluvial arrancarán a las 12 horas y estarán protagonizados por Hardcobo, Chema Ama, Sara Puaj y Bloco do baliza, que encabezarán un pasacalles a ritmo de samba y batucada desde la playa fluvial al parque de la Herradura.

A continuación arrancarán los conciertos del escenario principal, con The Skalzos, Bloco do baliza, The Iberians, African Percussion y Mr Cholo, a quien acompañará sobre el escenario I-Brown. El último día del festival traerá las actuaciones de Pachamama Foundation, Bumtaka y Djam, con un fin de fiesta previsto a partir de las 19 horas.

-Dentro de las actividades de la Escuela de Paisaje “José Carralero” Ayuntamiento de Carracedelo, este viernes 19 de julio a las 20:00 h. en la Sala Capitular del Monasterio de Carracedo, joya arquitectónica y lugar emblemático de esta comarca, el pintor y Catedrático de Pintura que da nombre a esta escuela, impartirá una conferencia abierta al público titulada: “Sobre el proceso pictórico”.

-Este fin de semana La Fábrica de Luz. Museo de la Energía acoge el Campamento ¡Vive la magia!. El sábado 20 y el domingo 21 de 11:00 a 13:00 horas, el Mago Alaz impartirá esta actividad donde los participantes darán rienda suelta a su creatividad y reforzarán sus habilidades de comunicación, interactividad y autoestima.

Dirigido a público entre 5 y 15 años, los asistentes tendrán la oportunidad de demostrar todo lo aprendido en una exhibición en el exterior del Museo el mismo domingo a las 16:30 horas. El precio del campamento es de 30€ para los dos días ó 20€ para acudir un solo día. Las plazas son limitadas, por lo que para asistir se requiere inscripción previa llamando al 987400800 ó enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es. Además, en la web del Museo www.lafabricadeluz.org y en sus redes sociales puede encontrarse más información sobre éste y otros campamentos.

Además, continúa abierta la exposición temporal Música con ciencia ¡Esto me suena! en la que los visitantes pueden experimentar y divertirse conociendo la vertiente más científica de la música y el sonido. La muestra se puede visitar gratuitamente durante el horario de apertura del museo en Ponferrada

-Bembibre celebrará este fin de semana la quinta edición de las jornadas medievales. La ordenación de nuevos caballeros y la imposición de la capa templaria a la escultura de don Álvaro Yáñez, protagonista de la obra de Gil, serán los actos centrales de un evento organizado por la asociación de caballeros templarios Bergidum Templi.

Los actos arrancarán este viernes, a partir de las 23.30 horas, en la plaza Mayor, con la ordenación de los nuevos aspirantes a caballero. Los hermanos emplazarán al novicio para encaminarse en devota peregrinación al santuario de San Pedro de Bembibre. Allí, sobre el punto de la medianoche, tendrá lugar la ceremonia de ordenación, un estricto acto litúrgico que recrea lo que sucedía en el siglo XI.

Después este sábado 20 de julio, tendrá lugar la imposición de la capa a la figura de don Álvaro Yáñez ubicada en la glorieta del Señor de Bembibre que se encuentra a la entrada de la villa. La ceremonia pretende recordar el pasado templario de Yáñez, que fue Señor de la Villa, dando origen al título de la novela. El evento también servirá para celebrar el aniversario del nacimiento de Enrique Gil y Carrasco, el 15 de julio de 1815.

Las diferentes actividades del día se iniciarán en el parque Gil y Carrasco, donde se concentrarán los templarios a las 23 horas. A continuación, se hará entrega de los premios del V certamen de poesía 'El Último Templario del Bierzo'. Finalizada ésta, los caballeros saldrán en formación hacia la glorieta del Señor de Bembibre y recorrerán la plaza de Santa Bárbara, el paseo de Veremundo Núñez, la calle Comendador Saldaña o la avenida de Villafranca, escenarios y nombres relacionados con el libro escrito por el autor berciano romántico por excelencia.

Ya ante la efigie de don Álvaro, los caballeros leerán los romances premiados en honor al Señor de Bembibre y a su amada doña Beatriz, antes de imponer la capa al caballero templario. Los actos se cerrarán con una ofrenda simbólica de un ramo de violetas a doña Beatriz y con la entrega de anillos de compromiso a las caballeras y caballeros ordenados.

-La localidad de Hervededo, perteneciente al Ayuntamiento de Camponaraya, será sede de una jornada multideporte este sábado día 20 de julio.

Las personas participantes podrán disfrutar, en horario de 10:00 a 14:00 horas, de la práctica de diversos deportes como fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol o tenis de mesa.

Además, quien acuda podrá reponer energías con una merienda saludable y recibirá un vale para un acceso a la piscina municipal de Camponaraya.

-Este domingo día 21 de julio tendrá lugar la Fiesta de la Maja de Camponaraya que organiza la Asociación de Romeros y Romeras de la Cuesta del Peregrino.

La jornada arrancará a las 9:00 horas en el Pabellón Municipal donde las personas participantes se reunirán para dirigirse a la finca en la que segarán el centeno a ‘hocín’ (hoz pequeña).

Posteriormente se realizará un descanso donde se tomará la ‘parba’, un almuerzo denominado también ‘las dieces’ debido a la hora en que se consume.

Tras la pausa para recobrar fuerzas comenzará la maja, acto que da nombre a esta fiesta y que consiste en separar el grano de la paja. Se realizará en la calle Vicente Alexandre junto al arroyo de los Barredos.

Para moler el grano de centeno se utilizará maquinaria antigua que permitirá la obtención de la harina que será la base para elaborar pan en un horno de leña tradicional.

El fin de fiesta, a las 14:30 horas, lo pondrá la degustación de ‘bollos preñaos’, acompañados de vino, agua y postre.

La organización entregará un obsequio a todas las personas que acudan ambientadas para la maja, animando a ello y agradeciéndoselo y apunta que “en esta edición tendremos juegos tradicionales para todas y todos a partir de las 11:00 horas”. “Esperemos que siga la tendencia de estos años y continúe la consolidación de esta Fiesta” comentan para finalizar.

-En Molinaseca tenemos el espectáculo de magia “Este país es un circo” de Mikel Dos Perillas. Será este viernes a las 21:00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

-Por último, este viernes 19 de julio arrancan las fiestas de Cabañas Raras en honor a Santa Ana. Será con Un guateque de los años 60.

Música, teatro, pintura, magia, exposiciones, deporte y gastronomía completan el programa de actividades.