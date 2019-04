Profesores de Jordania reciben formación sobre técnicas innovadoras de aprendizaje activo y de e-learning

Durante toda esta semana, 10 profesores de 3 universidades de Jordania reciben formación en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y en la Escuela de Minas en el Campus de Ponferrada para conocer nuevas técnicas de e-learning y de aprendizaje activo, dentro del proyecto europeo GEO4D.

El proyecto tiene una duración de 3 años (2017-2020) y está financiado por la Comisión Europea con 799.857 € dentro del programa “Erasmus+: Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education”.

Desde el 1 al 6 de abril, varios profesores del Campus de Ponferrada de las titulaciones de Ingeniería en Geomática y Topografía y de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, están impartiendo a estos docentes de los Balcanes formación intensiva en nuevas técnicas de enseñanza para alumnos de Ingeniería como el Aprendizaje Basado en Problemas, Flipped Classroom, mobile-learning (utilizando móviles y tablets) o blended-learning (aprendizaje híbrido).

Durante los 3 años del proyecto, que finalizará en Octubre de 2021, el personal de las universidades jordanos está recibiendo formación en teledetección, drones, sistemas GPS, Sistemas de información geográfica. Algunos de esos cursos intensivos fueron impartidos por profesorado de las ingenierías del Campus de Ponferrada en 2018.

Para las titulaciones implicadas es muy relevante participar en este tipo de proyectos, que ponen de manifiesto la calidad y relevancia de la docencia e investigación que se realiza en el Campus de Ponferrada el campo de la ingeniería geomática y la ingeniería forestal, en especial en lo relativo a las tecnologías relacionadas con la cartografía y el seguimiento de los recursos naturales, la innovación educativa y el e-learning.