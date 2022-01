Prisión provisional para el detenido por los daños en el inmueble de la calle Alcón de Ponferrada

El varón de 36 años detenido este jueves como autor confeso de la explosión registrada de madrugada en una vivienda de dos pisos de la calle Alcón de Ponferrada ingresó este viernes en prisión provisional tras declarar ante el juez que lleva el caso, según avanzaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León. La Policía Científica mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas que provocaron el incendio que causó el colapso de la cubierta y de la fachada de la segunda planta del inmueble.

El sospechoso, que en su comparecencia este viernes ante la jueza instructora se ha acogido a su derecho a no declarar, está siendo investigado en una causa abierta por delitos de amenazas y daño por uso de explosivo, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según trascendió en la jornada de este jueves, momentos después del suceso el hombre se presentó en la Comisaría de Policía Nacional de la capital berciana para confesar su autoría de los hechos. “La he preparado gorda”, reconoció ante los agentes. A estas horas, aún se desconoce si J.C.G., que cuenta con antecedentes policiales, llegó a utilizar algún agente acelerante del fuego como gasolina.

De acuerdo con los primeros indicios, el hombre iba a ser desahuciado de la vivienda, de la que era el único inquilino, y habría llegado a amenazar a los propietarios si continuaban con el proceso judicial para echarlo del edificio. Según explicaron este jueves fuentes de los Bomberos de Ponferrada, el suceso se produjo cuando faltaban pocos minutos para las 4 horas de la madrugada y provocó cuantiosos daños materiales en los vehículos aparcados frente al edificio y daños estructurales en las aceras de propiedad pública.

Además, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón, avanzó que el Consistorio se personará en la causa abierta por el suceso. “No puede ser una persona normal la que cause estos daños a una vivienda”, señaló Cartón, que apuntó que “este tipo de personas deben estar a buen recaudo si no saben vivir en convivencia”. Aunque finalmente no hubo que lamentar daños personales, el fuego obligó a desalojar durante una hora a los vecinos de los dos edificios colindantes, ante el riesgo de propagación de las llamas.