Primer trasplante de córnea de tipo lamelar en el Hospital del Bierzo

El pasado mes de noviembre de 2022, la doctora Gloria Guerra Calleja, oftalmóloga del Hospital del Bierzo de Ponferrada e integrante de la Unidad de Superficie ocular junto con el doctor Alberto Pérez Madera, realizó el primer trasplante de córnea de tipo lamelar en el centro.

Este tipo de trasplante solamente se realiza en unos pocos hospitales dentro de Castilla y León. La cirugía supone trasplantar la porción corneal que el paciente tiene dañada, preservando la parte que está sana.

Este tipo de cirugía conlleva mayor dificultad técnica que el trasplante de córnea completo, motivo por el que no se realiza en todos los hospitales. Sin embargo, en los pacientes en que está indicado, supone grandes ventajas, pues no solo tiene menor tasa de complicaciones si no que acelera la recuperación visual del paciente.

El equipo que realizó la intervención, que se conoce como DSAEK (Descemet Scripting with Automated Endothelial Keratoplasty) en terminología médica, está “muy satisfecho” con el resultado de la operación y espera poder seguir llevándolo a cabo para los pacientes que lo necesiten.