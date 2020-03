Un premio a la ‘Nana del Mediterráneo’

“Arrorró, mi niño, arrorró, mi alma, el mar mece tu cuna, el mar no está en calma. Oscura es la noche, más oscura es la pena, duerme mi niño, duerme mi alma, lejos de la arena”. Estos versos de una canción de cuna, a los que pone voz la soprano Nathalie G. Bardón, son el hilo conductor de ‘Lullaby’, la historia con la que el músico berciano Javier Vecino rinde homenaje al pequeño Aylan Kurdi, el niño de tres años que conmocionó a toda Europa cuando su cuerpo sin vida apareció, hace ya casi cinco años, sobre la arena de la playa turca de Bodrum.

La ‘Nana del Mediterráneo’, en la que también colabora el músico catalán Roger Subirana, ha sido seleccionada como la mejor canción ambiental del mes de febrero en los Akademia Music Awards de Los Ángeles por su “importante contribución a la diversidad y al avance de la comunidad global de la música”, explicaron los miembros del jurado.

Esta distinción profesional supone un reconocimiento internacional al talento de un artista especializado en la creación de ambientes sonoros, gracias entre otras cosas a las más de tres décadas que lleva componiendo la música y el resto de elementos de sonido en los espectáculos de la compañía teatral Conde Gatón. Seleccionada entre cientos de canciones de todo el mundo, la ‘Nana del Mediterráneo’ pasa a formar parte del panel de ganadores mensuales de este galardón y opta al premio anual, que otorga un billete para la gran gala que se celebrará en abril del próximo año en la ciudad californiana.

A corto plazo, el premio le abre las puertas a una promoción global que los organizadores llevan a cabo en unas 200 radios, canales y establecimientos de todo el mundo en los que podrá oírse la canción. “A mí estas cosas me superan, me gusta estar apartado”, reconoce Javier con rubor. Con los pies en el suelo, el músico explica que el reconocimiento y la divulgación de su obra “es más importante aquí que en Estados Unidos”, aunque admite que “viene bien para ponerlo en el currículum”. “Soy consciente de que mi música no es comercial, yo voy a seguir haciendo el tipo de música que he hecho siempre y que la entienda quien quiera”, apunta.

