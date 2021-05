El PP de Ponferrada vuelve a pedir al equipo de Gobierno el arreglo de las señales turísticas del municipio

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la concejal Lidia Coca, ha vuelto a pedir, por tercera vez, al equipo de Gobierno el arreglo de las señales turísticas del municipio. “El alcalde se empeña en demostrar que acierta cuando rectifica y nos hace caso y falla cuando ignora nuestras peticiones. Este es un ejemplo evidente. Claro que es también el mayor ejemplo de la dejadez”.

“Se han propuesto ser campeones de la desidia y se entregan con ganas a ello: en el tiempo que ha transcurrido desde la primera vez que pedimos la reparación o sustitución de las señales que están en peores condiciones solo se han deteriorado aún más, ante la absoluta pasividad de los responsables municipales. Les pedimos en esto solo la mitad de dedicación que a aumentar la presión fiscal de los ponferradinos; con la mitad de ese empeño se arreglaban los problemas de la ciudad”.

La popular remarca que “muchas de las señales, especialmente las que tienen un fondo rosado, se han vuelto difíciles de leer, lo que para los vecinos es un engorro, pero para los visitantes y turistas es simplemente disuasorio". “Mientras que otros ayuntamientos han aprovechado el tiempo de limitaciones de movilidad para prepararse para el momento en que fuese posible viajar y se retomase el turismo, para apoyar un sector turístico y hostelero que ha estado tan afectado por la pandemia, el de Ponferrada no sólo no apuesta por nuevas líneas de impulso, sino que ni siquiera hace lo más elemental, sustituir las señales ilegibles; el máximo ejemplo de la desidia que cuesta actividad y empleo. Si esta es la imagen que quieren dar a los turistas que pueden esperarse en el verano, no será de extrañar que cada vez vengan menos. Esperamos no tener que pedirlo por cuarta vez para que los que sí tienen el gesto de venir no acaben perdidos dando vueltas por cualquier sitio”.